OpenAI ukončuje „Soru“ – co to znamená pro trhy?

OpenAI, jeden z hlavních představitelů a symbolů AI revoluce, zpřístupnil svůj model pro generování videa Sora široké veřejnosti přibližně před šesti měsíci. Model byl, jak si mnozí mohli myslet, skutečně průlomový. Dokonce i pozorní pozorovatelé byli často materiály, které generoval, „oklamáni“. Mnozí to vnímali jako začátek složitého období, ne-li konec, pro „konvenční“ kinematografii a řadu mediálních odvětví. Včera však OpenAI oznámila, že čas této populární aplikace se naplnil. Co se pokazilo a kdo z toho může těžit?
Podrobnosti ani přesné, skutečné důvody rozhodnutí OpenAI nejsou známy. Převládající názor mezi novináři a mnoha analytiky v odvětví LLM je zřejmě takový, že model byl jednoduše příliš neziskový a/nebo nedostatečně efektivní, a že se společnost nachází ve fázi, kdy je výpočetní výkon i finanční a lidské zdroje mnohem více potřeba jinde.
Zdá se, že také zmíněné finanční zdroje jsou stále omezenější. OpenAI je soukromá společnost, takže spolehlivá analýza jejích financí není možná. Reuters však uvádí, že firma nabízí společnostem poskytujícím soukromé úvěry výnos z kapitálu ve výši 17,5 %. Takto vysoká míra výnosu naznačuje, že společnost může mít v současnosti vážné potíže s přitahováním kapitálu, přičemž je třeba připomenout, že jej nadále spaluje alarmujícím tempem.
Ukončení Sory samozřejmě signalizuje problémy pro společnosti zaměřené na AI, ale kdo by z této změny sentimentu mohl těžit? Mohly by to být firmy, které byly ve svých valuacích nejvíce potrestány revolucí, která zatím nepřišla, nebo společnosti schopné identifikovat slabiny této technologie.
Pokud se kapitál a spotřebitelé odkloní od Video AI, největšími příjemci by mohli být velcí tradiční hráči, kteří měli co ztratit nejvíce. Nejlepšími příklady jsou zde Disney, Netflix a Paramount.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
DIS.US, PSKY.US, NFLX.US (D1)
Mediální společnosti čelily výrazným výprodejům kvůli obavám z AI a kvalitě jejich dlouhodobých strategií. Po poklesech z nedávných maxim v dvouciferném pásmu se nyní může otevřít prostor pro návrat k horním hranicím konsolidačního pásma. Zdroj: xStation5.
Disney jako globální konglomerát nechtěl riskovat, že zůstane mimo tuto revoluci, i když jí nebyl plně přesvědčen. Disney uzavřel dohodu o spolupráci s OpenAI, která mu poskytla licenci k jeho IP. Ukončením Sory však OpenAI nepřímo přiznává, že spolupráce s Disneyem se ukázala jako neproduktivní. Případ Disney ukazuje, že i s jedním z nejdůležitějších aktiv tradičních vydavatelů na své straně, tedy legálně získaným duševním vlastnictvím, může iniciativa v oblasti video AI selhat.
To by mohlo podpořit valuace společností jako Netflix nebo Paramount. AI ohrožovala prémiové modely streamovacích platforem na několika frontách, ale konec Sory znamená, že obchodní moat velkých distributorů a producentů zůstává pro inženýry a programátory nepřekonatelný.
