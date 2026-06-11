Oracle překonal očekávání za Q4, ale vysoké výdaje na AI zneklidnily investory 📉 Akcie v premarketu klesají o 10 %

Oracle vykázal mimořádně silné výsledky za fiskální 4. čtvrtletí 2026 a snadno překonal očekávání Wall Street na úrovni tržeb i zisku. Oslavy však v prodlouženém obchodování netrvaly dlouho. Navzdory hvězdnému růstu cloudu a masivnímu backlogu akcie klesly o 10 %, protože investoři začali vyhodnocovat obrovský rozsah kapitálu, který chce Oracle získat na financování svých ambicí v oblasti umělé inteligence.
Čísla: Oracle překonal očekávání za Q4
Hlavní byznys Oracle běží na plné obrátky, zejména díky přechodu od tradičního lokálního softwaru ke cloudové infrastruktuře.
Takto dopadly výsledky Oracle za Q4 ve srovnání s konsenzem LSEG:
- Upravený zisk na akcii (EPS): 2,03 USD vs. očekávání 1,96 USD, meziročně +20 %
- Celkové tržby: 19,18 miliardy USD vs. očekávání 19,10 miliardy USD, meziročně +21 %
- Tržby z cloudové infrastruktury (IaaS): 5,8 miliardy USD, což představuje prudký růst o 93 %
- Zbývající závazky k plnění (RPO): 638 miliard USD vs. očekávání 595,67 miliardy USD, meziročně +363 %
Faktor OpenAI: Masivní backlog Oracle ve výši 638 miliard USD byl podpořen rozsáhlými kontrakty v oblasti AI, kde zákazníci platili předem nebo dodali vlastní GPU. Podle analytiků Bank of America pochází více než 50 % tohoto mimořádného RPO od OpenAI.
Vysoké výdaje na AI stojí za 10% poklesem akcií
Pokud byly výsledky tak silné, proč akcie klesly? Důvodem je cena za udržení konkurenceschopnosti v závodě o AI. Budování datových center pro moderní pracovní zátěže vyžaduje bezprecedentní objem kapitálu a Oracle tuto expanzi financuje velmi agresivně.
Detaily, které znepokojily investory:
- Nové plány financování: Oracle oznámil, že chce získat 40 miliard USD kombinací dluhového a akciového financování, včetně nově oznámeného prodeje akcií za 20 miliard USD.
- Nedávné zadlužení: Navazuje to na už výrazný kapitálový krok ve fiskálním roce 2026, kdy společnost získala 43 miliard USD v dluhu a 5 miliard USD ve vlastním kapitálu.
- Záporný volný peněžní tok: Za celý fiskální rok 2026 Oracle vykázal záporný volný peněžní tok ve výši -23,7 miliardy USD, protože kapitálové výdaje prudce vzrostly o 162 % na 55,7 miliardy USD.
Oracle sice uvádí, že 75 miliard USD v zákaznických předplatbách a zákazníky dodaném hardwaru nakonec pomůže částečně kompenzovat náklady na výstavbu datových center, ale okamžitá vyhlídka na ředění akcií a další dluh nechala investory opatrné. Trh nyní řeší, zda krátkodobá poptávka po AI dokáže plně ospravedlnit tak masivní výdaje.
Výhled: vyšší prognózy a gigawattová datová centra
Navzdory prvotní negativní reakci trhu zůstává vedení Oracle mimořádně optimistické ohledně budoucnosti a dokonce zvýšilo výhled zisku pro nadcházející rok. CEO Clay Magouyrk uvedl, že společnost chce už v aktuálním čtvrtletí uvést do provozu téměř 1 gigawatt výpočetního výkonu, což zhruba odpovídá celé její kapacitě z fiskálního roku 2026.
Budoucí výhled Oracle ukazuje:
- Růst tržeb v Q1 FY2027: očekávaný růst o 27–29 % meziročně
- Upravený EPS v Q1 FY2027: očekávání 1,72–1,76 USD, nad odhadem analytiků 1,68 USD
- Celoroční výhled EPS pro FY2027: zvýšen na 8,05 USD, oproti konsenzu Wall Street 8,01 USD
- Celoroční výhled tržeb pro FY2027: potvrzen na silných 90 miliard USD
Oracle sází vše na budoucnost taženou AI, zejména na revoluční zdravotnické AI systémy a ekologická datová centra poháněná čistou energií. Provozní poptávka zde zjevně je. Oracle ale nyní musí Wall Street dokázat, že jeho výhled hrubých kapitálových výdajů ve výši 70 miliard USD pro FY2027 přinese marže, které investoři očekávají.
ORCL.US (D1)
Akcie Oracle čelí silnému medvědímu momentu. Po vrcholu poblíž 249,37 USD akcie uzavřely na 200,73 USD a testovaly svůj 30denní EMA. Naznačený pokles v americkém premarketu na 180 USD však tuto krátkodobou podporu ruší a cena čistě proráží pod 100denní EMA na 185,97 USD. Tento gap směrem dolů přímo ohrožuje klíčovou úroveň 61,8% Fibonacciho retracementu na 178,99 USD. Pokud psychologická úroveň 180 USD nevydrží, další hlavní strukturální podpora se nachází na 168,28 USD. Indikátor RSI na hodnotě 49,2 zůstává neutrální, ale zrychluje směrem dolů.
Zdroj: xStation5
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