Ormat (ORA) podepsal portfolio PPA až na 150 MW geotermální energie pro Google v Nevadě

Společnost Ormat Technologies oznámila dlouhodobou smlouvu typu Power Purchase Agreement (PPA) s NV Energy na dodávky až 150 MW nové geotermální kapacity, která má podporovat provoz Googlu v Nevadě. První projekty mají vstoupit do komerčního provozu od roku 2028 a další se mají přidávat do roku 2030. Dohoda ukazuje rostoucí poptávku po „clean firm“ (stabilní bezemisní) elektřině v době, kdy datová centra zvyšují spotřebu energie.
Co dohoda zahrnuje
PPA je strukturováno jako portfolio, takže Ormat může postupně rozvíjet více geotermálních projektů napříč Nevadou a přidávat je do smlouvy ve chvíli, kdy dosáhnou komerčního provozu. Ormat tím získává rámec pro rozšiřování kapacity bez nutnosti vyjednávat každou elektrárnu samostatně.
Časový harmonogram a regulatorní schválení
Dohoda je navázaná na program NV Energy Clean Transition Tariff (CTT) a podléhá schválení ze strany Public Utilities Commission of Nevada (PUCN). Ormat očekává rozhodnutí ve druhé polovině roku 2026, přičemž uvedení projektů do provozu předpokládá v letech 2028–2030.
Proč je geotermální „clean firm“ energie pro datová centra atraktivní
Geotermální zdroje mohou vyrábět elektřinu nepřetržitě, což je rozdíl oproti větru a soláru závislým na počasí. Právě požadavek na stabilní bezemisní energii pro AI a datová centra patří mezi faktory, které posilují zájem o geotermál v USA.
Co to může znamenat pro Ormat a trh s energií v Nevadě
Ormat zdůrazňuje, že portfolio přístup zvyšuje předvídatelnost budoucích příjmů a podporuje růstový výhled firmy po roce 2028. Pro NV Energy a velké odběratele typu Google jde o cestu, jak škálovat stabilní bezemisní zdroje v rámci tarifního rámce.
Závěrem: Klíčové bude sledovat schválení PUCN ve 2H 2026 a následné milníky výstavby (povolení, financování a výběr lokalit), které rozhodnou o tempu uvádění výkonu do provozu v letech 2028–2030.
