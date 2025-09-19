Oslabení poptávky brzdí růst cen ropy navzdory snižování sazeb Fedu

Ceny ropy dnes oslabily, když obavy o klesající poptávku po palivech převážily nad pozitivním dopadem prvního letošního snížení úrokových sazeb ze strany amerického Fedu. Brent klesl o 0,6 % na 67,03 USD za barel, zatímco americká lehká ropa WTI odepsala 0,9 % a obchodovala se za 63,03 USD. I přes tento pokles si však oba hlavní benchmarky drží druhý týdenní zisk v řadě.
Fed ve středu snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a signalizoval další možné uvolnění měnové politiky kvůli slábnoucímu trhu práce. Nižší sazby obvykle podporují spotřebu a zvyšují poptávku po ropě, avšak trh je nyní ovlivněn řadou protichůdných signálů.
Analytici upozorňují, že všechny hlavní energetické agentury, včetně EIA, varují před oslabující poptávkou, což snižuje šance na výraznější růst cen v blízkém horizontu. Na straně nabídky pak působí negativně plánované zvýšení těžby ze strany OPEC+ a také nečekaně silný nárůst zásob destilátů v USA o 4 miliony barelů, který podtrhl přetrvávající slabost spotřeby v největší světové ekonomice.
K obavám z budoucího vývoje přispěla také nejnovější americká makrodata, kdy došlo k prudkému poklesu výstavby rodinných domů na několikaleté minimum, což potvrzuje ochlazování trhu s nemovitostmi a celkově slabou kondici spotřebitelského sektoru.
Podle analytika Tamáse Vargy z PVM Oil Associates se ekonomika USA zotavuje nerovnoměrně – zatímco firemní sektor těží z deregulací, spotřebitelé trpí dopady dovozních cel, což se odráží v oslabujícím trhu práce i realitách.
Částečné uklidnění na straně nabídky přinesly zprávy z Ruska, kde ministerstvo financí oznámilo snahu chránit státní rozpočet před výkyvy cen ropy i sankcemi. Navíc komentář prezidenta Trumpa, že preferuje nízké ceny ropy před sankcemi vůči Rusku, dále snížil obavy z výpadků v dodávkách.
Celkově se trh s ropou nachází ve složité rovnováze mezi očekávaným monetárním uvolněním a reálným vývojem spotřeby. Bez jasného obratu v poptávkových datech zůstane prostor pro růst cen ropy omezený.
Graf OIL (H1)
Cena ropy výrazně oslabila a aktuálně se obchoduje na 66,92 USD, tedy na spodní hranici silné podpory v pásmu 66,88–66,97 USD. Tato oblast byla v minulosti několikrát testována a zatím zůstává neprolomena. Technické indikátory ale naznačují zvýšené riziko dalšího poklesu.
Klouzavé průměry EMA 50 (67,58 USD) a SMA 100 (67,66 USD) byly během posledních seancí proraženy směrem dolů, což potvrzuje změnu trendu a zvýšený prodejní tlak. Sklon obou průměrů je negativní, což podporuje pokračování sestupného vývoje. Williams %R se nachází hluboko v přeprodané zóně (-98), což sice může signalizovat krátkodobou konsolidaci nebo technický odraz, ale zároveň potvrzuje sílu aktuálního medvědího impulsu. Objemy obchodů během posledního poklesu narostly, což značí aktivitu prodejců při proražení podpory klouzavých průměrů. Pokud by došlo k prolomení zóny podpory 66,88 USD, může být dalším cílem oblast kolem 65,72 USD. Naopak pro potvrzení obratu vzhůru by cena musela nejprve zpět nad 67,60 USD, kde se nachází EMA 50, a následně nad 68,68 USD – tedy poslední lokální maximum.
Zdroj: xStation5
