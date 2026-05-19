Výnosy amerických dluhopisů na maximu od roku 2007. Třesou se trhy?

- Výnos 30-letého amerického dluhopisu dnes dosáhl 5,1816 procenta, intradenní maximum bylo 5,1953 procenta - nejvyšší od července 2007
- Od ročního minima v říjnu 2025 (4,5306%) si výnos připsal více než 65 bazických bodů
- Výnos 10-letého dluhopisu vzrostl na 4,683 procenta, maximum od ledna 2025
- 62 procent globálních správců fondů podle průzkumu Bank of America očekává výnosy na úrovni 6 procent
- 40 procent institucionálních investorů označuje druhou vlnu inflace za hlavní riziko
- Japonský 30-letý výnos dosáhl historického maxima, britský je na 5,773 procenta
Americké státní dluhopisy zažívají dnes jeden z nejdramatičtějších dnů za téměř dvě dekády. Výnos 30-letého dluhopisu USA stoupl na 5,1816 procenta, přičemž v průběhu dnešního obchodování dosáhl intradenního maxima 5,1953 procenta, nejvyšší úrovně od července 2007. Pro srovnání, roční průměr tohoto výnosu se pohyboval na úrovni 4,8280 procenta a ještě v říjnu 2025 se výnos nacházel na ročním minimu 4,5306 procenta. Za sedm měsíců si tedy výnos připsal více než 65 bazických bodů. Výnos 10letého dluhopisu, klíčového benchmarku pro hypotéky a spotřebitelské úvěry, dnes vzrostl na 4,683 procenta, což je nejvyšší hodnota od ledna 2025.
Za současným výprodejem dluhopisů stojí kombinace dvou faktorů, které se navzájem zesilují. Prvním je inflace roztočená válkou v Íránu. Cena ropy Brent dnes přesahuje 110 dolarů za barel a série inflačních zpráv z minulého týdne ukázala, že drahá energie se rychle promítá do širší cenové hladiny. Druhým faktorem je přehodnocení očekávání trhu vůči Federálnímu rezervnímu systému: část investorů dnes aktivně oceňuje možnost, že dalším krokem Fedu nebude snižování, ale zvyšování úrokových sazeb, teda scénář, který byl ještě před několika měsíci považován za nepravděpodobný.
Nálady institucionálních investorů zachycuje průzkum Bank of America zveřejněný dnes, kterého se zúčastnilo 200 správců fondů spravujících celkem 517 miliard dolarů. Až 62 procent respondentů očekává, že výnos 30-letého dluhopisu dosáhne 6 procent - úrovně naposledy viditelné v roce 1999. Opačný scénář, pokles na 4 procenta, předpokládá pouze 20 procent dotázaných. Jako největší riziko označilo 40 procent správců fondů druhou vlnu inflace. Analytici Citigroup zároveň dnes uvedli, že 5,5 procenta se stává novým psychologickým cílem trhu. Hladinou, na které výnosy naposledy stály před 22 lety.
Výprodej dluhopisů není pouze americkým jevem. Japonský 30-letý výnos tento týden dosáhl historického maxima, britský 30-letý dluhopis se obchoduje na 5,773 procenta. Globální dluhopisové trhy čelí synchronizovanému tlaku, který komplikuje situaci centrálních bank po celém světě a zvyšuje náklady na financování pro vlády, firmy i domácnosti. Pro akciové trhy rostoucí výnosy představují dvojitou hrozbu. Rostoucí konkurenci bezpečných aktiv a tlak na ocenění, zejména technologických společností.
