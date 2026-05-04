Palantir preview: Další rekord, nebo další výprodej?

Po pondělním závěru seance zveřejní kontroverzní technologická společnost Palantir své výsledky. Firma specializující se na AI technologie, agregaci dat a dohled je známá nejen svým extrémním tempem růstu, ale také prudkými tržními reakcemi na zveřejnění výsledků. Co se stane tentokrát a na co by si investoři měli dát pozor?
Při pohledu na základní ukazatele, jako jsou tržby a EPS, Palantir v každém výsledkovém reportu od poloviny roku 2023 překonal tržní konsenzus.
Na dnešním callu trh očekává tržby nad 1,5 miliardy USD a EPS ve výši 0,28. To implikuje mezikvartální nárůst ziskovosti o více než deset procent a meziroční růst o více než 200 %.
Tyto ukazatele ziskovosti jsou však při analýze tak komplexních společností, jako je Palantir, jen špičkou ledovce.
Při valuacích tak vysokých, jaké má Palantir, může jakékoli zklamání spustit vlnu výprodejů. Zároveň může i mírné překonání očekávání u klíčových položek vyvolat euforii. Je to přímý důsledek enormní provozní páky a tempa růstu společnosti.
Aby firma obhájila býčí scénář, musí během callu i v samotných výsledcích řešit několik rizik:
Tlak ze strany komerčních LLM, společnosti jako OpenAI a Anthropic stále více pronikají do segmentu, který dosud patřil firmám typu Palantir. Společnost musí ukázat, že to nepředstavuje hrozbu pro její růst. Může to udělat tím, že:
- Prokáže růst RPO a cRPO
- Posílí důvěru trhu ve výhled, nebo ho dokonce zvýší
- Zveřejní ukazatel net revenue retention rate (klíčovou metriku pro SaaS společnosti), který pomůže posoudit, zda je obchodní model Palantiru nějakým způsobem ohrožen
Mezi další oblasti, které by investoři měli sledovat, patří provozní ukazatele efektivity specifické pro Palantir, jako například:
- Doba implementace a její efektivita a délka přechodu z pilotních fází služby do produkční verze — to ukáže, jak efektivně firma zvládá významné výzvy spojené s nasazením a integrací komplexních řešení a legacy databází napříč mnoha organizacemi
- Rovnováha v růstu zákaznické základny, nadměrný nárůst podílu vládního sektoru na růstu společnosti může vyvolat obavy o zdraví komerčního segmentu i o priority firmy. Silný růst tržeb mimo USA by byl rovněž vítaný
PLTR.US (D1)
Navzdory převážně negativnímu sentimentu během pondělní seance, způsobenému eskalujícím napětím v Hormuzském průlivu, zůstává sentiment vůči akcii před výsledky pozitivní. Od začátku roku se cena pohybuje v konsolidačním kanálu zhruba mezi 160 a 130 USD. Trend klouzavých průměrů EMA100 a EMA200 zůstává býčí, nicméně jsou blízko překřížení, což by byl silný medvědí signál. Zdroj: xStation5.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
Microsoft: Další moment pravdy. Výsledky po uzavření trhu
⏰ US500 se blíží rekordním maximům
Výsledky Spotify: Ziskovost roste, cena klesá
US OPEN: Concerns about OpenAI’s drag the whole market lower
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.