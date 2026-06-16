Palantir ztrácí klíčového klienta 🚨

Francouzská domácí zpravodajská služba DGSI plánuje nahradit datové nástroje společnosti Palantir Technologies domácím řešením od firmy Chapsvision. Tento krok zapadá do širší francouzské strategie, jejímž cílem je snížit závislost na amerických technologických firmách a posílit vlastní digitální a bezpečnostní infrastrukturu.
Palantir dodával DGSI svou softwarovou platformu přibližně deset let a ještě v prosinci oznámil prodloužení kontraktu o další tři roky. Situace se však změnila v době, kdy evropské vlády stále více řeší, kdo zpracovává jejich citlivá data a jak velké riziko představuje závislost na zahraničních dodavatelích. Francie tím vysílá jasný signál, že v oblasti bezpečnosti, datové analytiky a umělé inteligence chce více spoléhat na vlastní firmy.
Premiér Sebastien Lecornu uvedl, že Francie musí mít vlastní nástroje a nemůže se spoléhat pouze na ochotu partnerů. Připomněl přitom nedávnou situaci kolem společnosti Anthropic, kdy USA omezily zahraniční přístup k nejpokročilejším modelům Fable 5 a Mythos 5. Právě tento případ podle něj ukázal, že přístup ke klíčovým technologiím může být omezen prakticky ze dne na den.
Důležitou roli v nové strategii má sehrát také francouzská společnost Mistral AI. Vláda chce všem státním zaměstnancům poskytnout přístup k AI asistentovi postavenému na domácím řešení. To má pomoci zvýšit efektivitu ve veřejné správě a zároveň udržet větší kontrolu nad daty, která státní instituce používají.
Francie zároveň oznámila dodatečné investice do umělé inteligence ve výši 655 milionů EUR do roku 2030. Tyto prostředky mají směřovat do infrastruktury, výpočetní kapacity, výzkumu, firem i průmyslových sektorů. Každé ministerstvo má navíc ukázat, jak dokáže AI využít ke zvýšení efektivity a úspoře času.
Z investičního pohledu je zpráva důležitá zejména pro firmy spojené s evropskou technologickou suverenitou. Chapsvision se zařazuje mezi společnosti, které chtějí konkurovat Palantiru v oblasti propojování a analýzy dat z různých zdrojů. Mistral AI zase potvrzuje svou roli jednoho z klíčových evropských hráčů v oblasti generativní umělé inteligence.
Pro Palantir jde naopak o varovný signál. Firma sice zůstává významným globálním hráčem v oblasti datové analytiky a bezpečnostních technologií, ale rostoucí politický tlak v Evropě může komplikovat její pozici u vládních zákazníků. Pokud se podobný trend rozšíří i do dalších zemí, může to zvýšit riziko ztráty části veřejných zakázek mimo USA.
Francouzský krok tak není jen změnou dodavatele softwaru. Je to součást širšího geopolitického posunu, ve kterém se technologie, data a umělá inteligence stávají strategickými aktivy. Evropa si stále více uvědomuje, že digitální infrastruktura není pouze otázkou efektivity, ale také bezpečnosti, nezávislosti a politické kontroly.
Graf Palantir (PLTR.US, H1)
Zdroj: xStation5
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