Pašování čipů Nvidia do Číny přes Thajsko?🤖 Podezření míří až k Alibabě ⚠️

- Kauza se týká podezření na přesun serverů Super Micro s čipy Nvidia do Číny přes thajskou společnost OBON.
- Hodnota dotčených serverů měla dosahovat až 2,5 miliardy USD.
- Případ zvyšuje regulatorní a reputační riziko pro Super Micro, zatímco u Nvidie znovu otevírá otázku kontroly distribučního řetězce.
- Pokud se podezření potvrdí, může to vést k přísnějším americkým kontrolám vývozu AI čipů do jihovýchodní Asie.
Americké úřady podle dostupných informací prověřují podezření, že thajská společnost OBON Corp. mohla sehrát roli v rozsáhlém schématu, jehož cílem bylo dostat servery společnosti Super Micro Computer s pokročilými čipy Nvidia do Číny. Hodnota těchto serverů měla dosahovat až 2,5 miliardy USD a mezi údajnými koncovými zákazníky se podle osob obeznámených s případem měla objevit také společnost Alibaba. Ta však jakékoli zapojení odmítá a uvedla, že nemá obchodní vztah se Super Micro, OBON ani zmiňovanými zprostředkovateli.
Případ navazuje na březnovou obžalobu amerických prokurátorů, která popsala údajné schéma obcházení exportních pravidel pro pokročilé AI technologie. Americké úřady v ní uvedly, že osoby spojené se Super Micro měly pomáhat s odkloněním serverů s AI čipy přes prostředníky a firmu v jihovýchodní Asii. Právě tato nejmenovaná společnost má být podle informací lidí obeznámených s případem thajská OBON Corp.
Z pohledu investorů jde o velmi citlivou kauzu, protože se dotýká hned několika klíčových témat najednou: amerických exportních omezení, čínské poptávky po výkonných AI čipech, kontroly dodavatelských řetězců a reputačního rizika u firem jako Nvidia nebo Super Micro. Čipy Nvidia se staly strategickou komoditou a jejich pohyb mezi zeměmi je dnes pod výrazně větším dohledem než v minulosti.
Pro společnost Super Micro je celá situace nepříjemná hlavně reputačně. Firma sama nebyla v obžalobě označena za obviněnou společnost, ale její spoluzakladatel Yih-Shyan „Wally“ Liaw čelí obviněním v souvislosti s údajným odkloněním serverů. Super Micro tvrdí, že má robustní compliance program a že po zveřejnění obvinění přijala interní opatření. Přesto případ ukazuje, jak rychle může právní a regulatorní riziko zasáhnout akcie technologické firmy.
Nvidia se v této kauze nachází v odlišné, ale rovněž citlivé pozici. Její čipy jsou nejžádanější součástí současné AI infrastruktury a poptávka po nich zůstává mimořádně silná. Právě tato vysoká poptávka však zároveň vytváří prostor pro šedé kanály, zprostředkovatele a snahy obejít americká exportní pravidla. Pokud by se potvrdilo, že velké objemy zakázaného hardwaru směřovaly do Číny přes třetí země, mohl by Washington přistoupit k dalšímu zpřísnění kontrol.
Citlivý je také možný dopad na Thajsko. OBON je spojována s projektem Siam AI, který má být součástí thajských ambicí v oblasti národní AI infrastruktury. Pokud by se podezření potvrdila, mohlo by to poškodit důvěru v rozvíjející se thajský AI sektor a zároveň posílit argumenty amerických politiků pro přísnější dohled nad dodávkami AI serverů do jihovýchodní Asie.
Alibaba jakékoli zapojení do údajného pašování odmítá. Přesto samotné spojení jejího jména s případem ukazuje, jak důležitý je přístup k výkonným AI čipům pro čínské technologické firmy. Ty se kvůli americkým omezením nacházejí v obtížné pozici, protože přímý nákup nejpokročilejších čipů Nvidia je výrazně omezený. To zvyšuje význam zahraničních datových center, pronájmu výpočetní kapacity a potenciálně i rizikových obchodních struktur.
Celkově jde o další důkaz, že umělá inteligence už není pouze technologickým tématem, ale také geopolitickým a investičním rizikem. Pro investory je důležité sledovat nejen výsledky firem jako Nvidia nebo Super Micro, ale také vývoj exportních pravidel, postoj amerických regulátorů a případné dopady na obchodní vztahy v Asii.
