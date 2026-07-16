PayPal: Výprodej, stagnace, nebo revoluce?

Akcie PayPalu během středeční seance vyskočily téměř o 20 % a prorazily nad úroveň 55 USD.
Tento pohyb následoval po zprávách o společné nabídce na převzetí, kterou předložily společnosti Stripe a private equity fond Advent International.
Konsorcium údajně nabídlo 60,50 USD za akcii, čímž ocenilo společnost na více než 53 miliard USD. Tato čísla jsou důležitá, protože představují prémii přesahující 25 % oproti tržnímu ocenění v době předložení nabídky. Růst ocenění ukazuje, že investoři brali nabídku vážně, přesto cena akcií stále zůstává pod nabídkou fondů.
V případě akvizice by Stripe získal přístup k více než 430 milionům spotřebitelských účtů PayPalu, síti Venmo a řadě dalších aktiv. V praxi by to doplnilo nabídku Stripe o rozsáhlý maloobchodní a spotřebitelský trh. Sloučená skupina by ročně zpracovávala platby v objemu přibližně 3,7 bilionu USD.
Je PayPal levný?
Mezi analytiky zaměřenými na hodnotové akcie je PayPal známý tím, že jeho ocenění již mnoho let neodráží fundamenty společnosti.
Společnost již dávno přestala být „růstovou“ firmou, nadále se však nachází ve velmi solidní pozici. V prvním čtvrtletí zvýšila tržby o 7 % na 8,35 miliardy USD a celkový objem plateb dosáhl 464 miliard USD. Za posledních 12 měsíců PayPal vytvořil volný peněžní tok ve výši přibližně 6,8 miliardy USD.
Nabídka však neznamená, že provozní problémy společnosti zmizely. Provozní marže klesla na 18,4 %. Vedení očekává, že ve druhém čtvrtletí upravený zisk na akcii klesne přibližně o 9 % a dolarová transakční marže se sníží asi o 3 %. Zároveň roste tlak ze strany Apple Pay, Google Pay a bankovních řešení.
Nový generální ředitel Enrique Lores se snaží tento trend zvrátit prostřednictvím probíhající reorganizace společnosti. Plán počítá s úsporami nejméně 1,5 miliardy USD během tříletého období, významná část prostředků však má být znovu investována do vývoje produktů. Největší zkouškou zůstává zrychlení růstu služby branded checkout a efektivnější monetizace Venmo.
Technická analýza PayPalu (D1)
Přestože se společnost stále nachází daleko od svého historického maxima, nedávný růst představuje silný býčí signál. Akcie jedním pohybem prorazily dlouhodobou klesající trendovou linii a překonaly rezistenci kolem úrovně 54 USD.
Zdroj: xStation5
Po mnoha letech vytrvalého downtrendu se PayPal náhle znovu dostává do centra pozornosti, což vyvolává otázky ohledně dalšího vývoje společnosti. Vše bude záviset na tom, zda se PayPal rozhodne nabídku na převzetí přijmout.
Nejzajímavějším zvratem by bylo odmítnutí návrhu. Šlo by o jasný signál síly a důvěry akcionářů i vedení ve vlastní strategii.
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