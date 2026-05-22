Shrnutí trhů: Technologické akcie drží evropské trhy nad vodou 💡

Evropské akciové indexy se v pátek obchodují bez jasného směru. Euro Stoxx 50 klesá o 0,13 % a DAX (DE40) ztrácí 0,16 %, zatímco futures na S&P 500 (US500) zůstávají mírně v kladném teritoriu se ziskem 0,12 %. Hlavním faktorem, který podporuje opatrnost na trzích, je pokračující válka s Íránem a její tlak na ceny energetických komodit. To se promítá do růstu inflace a revizí očekávání ohledně úrokových sazeb v eurozóně. Stratégové stále častěji varují, že pokud zůstane Hormuzský průliv delší dobu uzavřený, medvědí scénář pro evropské akcie by se mohl stát realitou.
Stojí za zmínku, že ačkoli průměrný cílový odhad analytiků pro Stoxx Europe 600 na konec roku činí pouze 624 bodů, což naznačuje potenciál růstu menší než 1 %, obrázek u revizí zisku na akcii EPS zůstává pozitivní. Kombinovaný forwardový EPS pro Stoxx 600 už několik let stabilně roste a konsenzus očekává v roce 2026 dvouciferný růst EPS. Ten by měl být podpořen energetickým sektorem a oživením spotřeby. Pokud bude tento trend pokračovat, analytici se mohou dostat pod tlak na zvýšení svých cílových cen, což by mohlo zúžit rozdíl mezi aktuálními cenami a prognózami. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Ropa WTI zůstává nad hranicí 98 USD za barel a roste o 0,20 %, což posiluje obavy o firemní marže a kupní sílu spotřebitelů. Americký dolar USDIDX zůstává stabilní s minimálním růstem o 0,08 %, zatímco pár EURUSD klesá o 0,13 % na 1,1604. V tomto obchodním prostředí zlato mírně ztrácí o 0,21 %, což naznačuje, že trh zatím nehledá bezpečné přístavy agresivně.
Nejlépe si v indexu Euro Stoxx 50 vede technologický sektor, který roste až o 2,07 % a výrazně přispívá k pohybu indexu.
Dobře si vede také průmyslový sektor s růstem o 0,75 % a finanční sektor, který přidává 0,56 %. Na opačné straně stojí energetický sektor. Ten je s výsledkem -1,48 % zdaleka nejslabším sektorem dne. Dolů ho táhne tlak na akcie TotalEnergies, které ztrácejí 1,51 %, a Eni s poklesem o 1,41 %. Ztráty zaznamenává také zdravotnický sektor, který klesá o 0,22 %, a utility se ztrátou 0,15 %.
Informace o společnostech
- Richemont, vlastník značky Cartier, zveřejnil roční výsledky, které trh přijal smíšeně. Akcie nejprve vyskočily o více než 5 %, ale nakonec klesly o 1,9 %. Tržby skupiny vzrostly na 22,42 mld. EUR, tedy o 4,8 % meziročně. Při konstantních směnných kurzech růst dosáhl 11 % oproti konsenzu 9,78 %, což znamená jasné překonání očekávání. Hlavním tahounem byly Jewellery Maisons, jejichž tržby při konstantních kurzech vzrostly o 14 % oproti odhadu 13 %. Provozní marže segmentu dosáhla 30,5 %. Výsledky však zastínily nepříznivé směnné kurzy. Provozní zisk činil 4,49 mld. EUR oproti trhem očekávaným 4,60 mld. EUR a provozní marže skupiny klesla na 20,0 % z loňských 20,9 %. Richemont navrhl dividendu 3,30 CHF na akcii oproti konsenzu 2,93 CHF. Analytici Vontobel to označili za potvrzení kvality firmy a důvěry managementu v budoucí zisky. Navzdory měnovým protivětrům podle nich společnost zůstává „quality compounder“ ve volatilním sektoru.
- Deutsche Post (DHL) roste o více než 4 % po zvýšení doporučení od Deutsche Bank. Ta se domnívá, že cyklus revizí zisků směrem dolů skončil a obavy z narušení ze strany AI i zvýšené konkurence jsou přehnané.
- Puig, španělská kosmetická společnost, zaznamenala rekordní pokles akcií o 15 % po krachu jednání o fúzi se společností Estée Lauder. Dřívější zprávy naznačovaly, že Estée Lauder pověřila JPMorgan strukturováním finančního balíčku v hodnotě 5 mld. EUR pro potenciální převzetí.
- Julius Baer klesá o více než 10 % po zklamání z výsledků. Slabý čistý příliv aktiv zaostal za očekáváním analytiků, i když akcie do čtvrtka meziročně rostly o 9 %.
- Softcat roste až o 12 % poté, co společnost zvýšila roční výhled provozního zisku. Analytici poukazují na zrychlení objednávek a očekávají zvýšení konsenzuální prognózy.
