Pentagon: Příměří drží. Ropa klesla o 3 dolary 📉🛢️

- Pentagon dnes prohlásil, že íránské útoky nepřekročily práh pro obnovení války - příměří formálně trvá
- Hormuzským průlivem v pondělí propluly pouze 4 lodě - před válkou jich denně projíždělo 120+
- USA eskortovaly dvě obchodní lodě průlivem v rámci operace Project Freedom
- Goldman Sachs varuje před rychlým vyčerpáváním zásob nafty a leteckého paliva
- I při diplomatickém řešení zůstanou ceny ropy zvýšené - infrastruktura poškozena, miny v průlivu
Po noci plné napětí přišlo v úterý ráno z Washingtonu tlumené uklidnění. Ministr obrany Pete Hegseth a předseda sboru náčelníků generál Dan Caine na společné tiskové konferenci prohlásili, že íránské útoky z pondělí. A to včetně raketových a dronových úderů na Spojené arabské emiráty. Podle nich nepřekročily práh, který by odůvodňoval obnovení plnohodnotných bojových operací. Příměří platné od 8. dubna podle nich formálně trvá.
Trhy reagovaly okamžitě. Cena ropy Brent, která v pondělí vzrostla o téměř 5 procent na 114,5 dolaru, v úterý klesla o více než 2 procenta na úroveň 111 dolarů/barel. Americká WTI se propadla o více než tři procenta pod hranici 103 dolarů/barel. Akciové indexy mírně rostly. S&P 500 posílil o 0,6 procenta a Nasdaq si připsal 1 procento, přičemž dosáhl nového historického maxima v průběhu obchodování.
GRAF: OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Situace navzdory tomu zůstává křehká. Zatímco Washington tvrdí, že koridorem Hormuzského průlivu v pondělí bezpečně propluly dvě americké obchodní lodě pod eskortou vojenských torpédoborců, před válkou průlivem denně procházelo více než 120 lodí. Podle dat S&P Global Market Intelligence jich v pondělí prošly pouze čtyři. Írán ztrácí kontrolu nad narativem. Hegseth přímo řekl: „Tvrdili, že průliv kontrolují. Nekontrolují." Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí odpověděl varováním před „návratem do bahna" a zopakoval, že vojenské řešení politické krize neexistuje. Trump na druhé straně naznačil zmírnění svého postoje vůči íránskému raketovému programu a potvrdil, že jeho prioritou zůstává zabránit Íránu získat jaderné zbraně.
Pro investory jde o typický scénář „kup při klidné zprávě" v prostředí strukturálně vysokých cen energií. Goldman Sachs v pondělní zprávě upozornil, že globální zásoby ropných produktů, zejména nafty a leteckého paliva, se rychle vyčerpávají. Šéf Chevronu Mike Wirth varoval, že v některých regionech světa hrozí nedostatek paliva bez ohledu na cenu. I když dojde k diplomatickému řešení, ceny ropy zůstanou dlouho zvýšené kvůli zastavení lodní dopravy, poškozené infrastruktuře a potřebě odstranit íránská minová pole v průlivu.
