Graf dne 📈 Dosáhne ropa 150 USD? Enverus varuje (05.05.2026)

Futures na ropu Brent (OIL) mírně klesají po pondělním prudkém růstu, kdy investoři panicky reagovali na obnovenou eskalaci mezi USA a Íránem. Americký ministr obrany Pete Hegseth má dnes vystoupit na tiskové konferenci. Trhy budou sledovat další signály možné eskalace. Futures tak mohou zůstat volatilní. Ropa Brent klesla k úrovni kolem 113 USD za barel poté, co v pondělí vzrostla téměř o 6 %. Stovky plavidel se shromažďují poblíž Dubaje, zatímco některé lodě se vyhýbají Hormuzskému průlivu v reakci na snahu Íránu rozšířit svou kontrolní zónu.
Mohammad Bagher Qalibaf, předseda íránského parlamentu a hlavní vyjednavač v rozhovorech se Spojenými státy, varoval, že Írán ve svém sporu o Hormuzský průliv „ještě ani nezačal“. „Dobře víme, že pokračování současného stavu je pro Ameriku neúnosné, zatímco my jsme ještě ani nezačali,“ napsal na síti X. Jižní Korea zvažuje připojení ke koalici, která má zajistit svobodu plavby přes Hormuz. Írán zatím oficiálně nepotvrdil ani nepopřel útoky na ropný uzel ve Fudžajře.
Klíčová fakta
- Ropa si udržela většinu prudkých zisků poté, co napětí na Blízkém východě eskalovalo. USA a Írán si vyměnily palbu poblíž Hormuzského průlivu. WTI se drží kolem 105 USD za barel po růstu o více než 4 %.
- V pondělí 4. května americká armáda podle US Central Command odrazila íránské útoky při doprovodu dvou plavidel plujících pod americkou vlajkou přes klíčovou vodní cestu. Ropný terminál ve Fudžajře (SAE) byl zasažen, což zvýšilo obavy o bezpečnost energetické infrastruktury v regionu.
- USA se pokusily uvolnit průjezd přes Hormuz pro plavidla uvězněná konfliktem. Tyto kroky však oslabily stabilitu čtyřtýdenního příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Podle Eurasia Group zůstane průliv bez dohody mezi USA a Íránem pravděpodobně uzavřený. To naznačuje pokračující tlak na růst cen ropy.
- Generální ředitel Chevronu Mike Wirth sdělil Trumpově administrativě, že globální dodávky ropy se kvůli uzavření Hormuzského průlivu zpřísňují. Americká ropa letos vzrostla o více než 80 %, protože konflikt odstranil z trhu miliony barelů.
- Hormuzský průliv zůstává pro většinu plavidel fakticky uzavřený. Některé regionální vrty byly odstaveny. Trasa čelí dvojí blokádě. Írán se snaží zastavit tranzit, zatímco USA blokují plavidla směřující do Íránu nebo z Íránu.
- Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že rozhovory s Washingtonem „postupují“. Zároveň však varoval USA a SAE, aby se nenechaly znovu vtáhnout do konfliktu. Dodal, že události v Hormuzu ukazují, že pro politickou krizi „neexistuje vojenské řešení“. Donald Trump nedávno uvedl, že válka, která začala na konci února, může trvat další dva až tři týdny. Dodal, že při dosažení dohody „čas není rozhodující“.
- Carl Larry ze společnosti Enverus uvedl, že ropa pravděpodobně bude dále „pozvolna růst“, protože eskalace zůstává základním scénářem a výhled na mír slábne. Poznamenal, že důsledky další eskalace je těžké předvídat, ale „nebudou dobré“.
- Rostoucí náklady na energie posilují obavy z inflace a pomalejšího ekonomického růstu. Investoři se stále více zajišťují proti scénáři, ve kterém by Fed mohl změnit směr a zvýšit úrokové sazby, aby omezil cenové tlaky.
Ropa Brent OIL (D1 graf)
Ropa postupně míří výše. Pokud by se impuls z konce února, který vyvrcholil na začátku dubna, zopakoval ve vzorci 1 : 1, nelze vyloučit pohyb směrem ke 150 USD za barel. Na druhé straně pásmo 113–118 USD představuje zónu, kde může zrychlit vybírání zisků. Jde o několikaletá maxima, která zvyšují riziko volatility oběma směry. Klíčovou podporou momenta je 50denní EMA, která se nyní nachází poblíž psychologické úrovně 100 USD. Pokud napětí v Hormuzu poroste, může zasáhnout také Bab-al-Mandab, ropovod East-West a infrastrukturu v Rudém moři. Ropa na 150 USD tak může být letos realistickým scénářem. Podle analýzy Morgan Stanley zatím navzdory ceně ropy na 113 USD není patrná destrukce světové poptávky po ropě.
Zdroj: xStation5
