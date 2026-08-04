Pfizer už není jen o covidu. Společnost zveřejnila solidní výsledky 💰

Společnost Pfizer zveřejnila solidní výsledky za 2. čtvrtletí 2026, které potvrzují, že firma je stále méně závislá na byznysu spojeném s covidem a stále větší část tržeb generuje z ostatních, hlavních produktů.
Čtvrtletní výsledky
- Tržby: 15,03 mld. USD vs. očekávání 14,41 mld. USD (+3 % meziročně)
- Očištěný zisk na akcii (EPS): 0,77 USD vs. očekávání 0,68 USD
- Čistá ztráta podle GAAP: 248 mil. USD (EPS: -0,04 USD) oproti zisku 2,91 mld. USD před rokem. Rozdíl je způsoben především jednorázovými náklady na restrukturalizaci a odpisy nehmotných aktiv.
- Eliquis (antikoagulant vyvíjený společně s Bristol Myers Squibb): 2,43 mld. USD, +19 % meziročně, výrazně nad očekáváním (2,08–2,09 mld. USD)
- Prevnar (vakcíny): 1,34 mld. USD, mírně pod odhady (1,38 mld. USD)
Už nejde jen o covid
Hlavním závěrem výsledků je, že tržby z produktů mimo covid vzrostly o dalších 1,5 mld. USD, což společnosti umožnilo zvýšit spodní hranici celoročního výhledu.
Současně Pfizer snížil výhled tržeb z covidového segmentu (vakcína + Paxlovid) na 4 mld. USD z předchozích 5 mld. USD.
To potvrzuje výraznou změnu struktury tržeb. Pokles příjmů z covidových produktů kompenzují především:
- Eliquis – vyšší tržby díky lepším čistým cenám v USA (nižší slevy) a silné globální poptávce.
- Padcev – cílený lék na léčbu rakoviny, který rovněž podporuje růst společnosti.
- Akvizované produkty – tržby z této skupiny vzrostly na provozní bázi meziročně o 25 %.
Úprava výhledu
- Celoroční tržby: nově 60,5–62,5 mld. USD (dříve 59,5–62,5 mld. USD) – zvýšena spodní hranice výhledu.
- Očištěný EPS: beze změny na 2,80–3,00 USD. Výhled již zahrnuje dopad licenční dohody s čínskou společností Innovent Biologics v hodnotě až 10,5 mld. USD, která letos sníží výsledky přibližně o 650 mil. USD.
Tento výhled naznačuje, že tržby zůstanou přibližně na úrovni roku 2025, případně mírně klesnou oproti 62,6 mld. USD.
Úspory nákladů – nová fáze
Pfizer oznámil rozšíření programu snižování nákladů.
- Nový cíl činí celkem 6,7 mld. USD čistých úspor.
- Dalších 2,5 mld. USD úspor chce společnost dosáhnout v letech 2027–2029.
- Zaměří se na optimalizaci produktového portfolia, změny provozní struktury a další zvyšování efektivity.
- První fáze programu v hodnotě 1,5 mld. USD by měla být dokončena do konce roku 2027.
Výhled – růst díky léčbě obezity
Generální ředitel Albert Bourla uvedl, že nově uvedené i získané produkty dosahují dobrých výsledků a program zaměřený na léčbu obezity postupuje výrazně kupředu.
Jde především o akvizici společnosti Metzer za 10 mld. USD, díky níž chce Pfizer získat silnou pozici na rychle rostoucím trhu léčby obezity (GLP-1).
Investoři nyní čekají na výsledky studií kombinujících GLP-1 s látkou amylin, které by se v příštích čtvrtletích mohly stát významným katalyzátorem růstu akcií.
Reakce trhu
Trh přijal výsledky poměrně klidně. Akcie se v předobchodní fázi obchodovaly bez výraznější změny, což naznačuje, že silné výsledky již byly z velké části započítány v ceně a investoři nyní čekají na další důkazy o dlouhodobé transformaci společnosti po pandemii covidu.
Od covidového boomu se akcie Pfizeru (PFE) nacházejí v hlubokém downtrendu, přičemž jejich růst dlouhodobě omezuje odpor na exponenciálních klouzavých průměrech.
Zdroj: xStation
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