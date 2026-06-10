Photronics po 50% propadu 📉 Výrazně podhodnocená příležitost na polovodičovém trhu, nebo hodnotová past?

Photronics (PLAB.US) se dostala pod výrazný tlak po zveřejnění tržeb za fiskální Q2. Společnost má nyní tržní kapitalizaci přibližně 1,8 miliardy USD, přestože drží téměř 650 milionů USD v hotovosti. Akcie klesly téměř o 50 % ze svého historického maxima poblíž 56 USD za akcii, protože investoři negativně reagovali na slabší než očekávané výsledky a opatrný výhled pro Q3.
Mnoho účastníků trhu vnímá Photronics jako zaostávající firmu v polovodičovém sektoru a přesouvá kapitál do rychleji rostoucích společností navázaných na AI a čipy. Společnost připsala slabost především zpomalení v oblasti semiconductor tape-outs, tedy fázi, kdy se nové návrhy čipů posouvají směrem ke komerční výrobě.
Photronics generuje velkou část tržeb ve chvíli, kdy nové polovodičové návrhy vstupují do výroby. Tím vzniká poptávka po fotomaskách používaných ve výrobním procesu. Management spojil nedávné zpomalení s geopolitickým napětím na Blízkém východě, které zatížilo aktivitu zákazníků a snížilo poptávku po fotomaskách.
Zároveň však management uvedl, že se podmínky začaly zlepšovat už v květnu. Počet nových čipových projektů se začal zotavovat, což naznačuje, že současná slabost by mohla být spíše dočasná než strukturální. Společnost také zdůraznila, že očekává přínosy z dlouhodobé poptávky po polovodičích související s AI.
Co by mohlo podpořit budoucí růst?
Jedním z potenciálních motorů růstu je divize pokročilých masek pro displeje. Samsung Display začíná masovou výrobu nové generace panelů G8.6 AMOLED, které by měly být využity v budoucích modelech Apple MacBook Pro. Vyšší objemy výroby pokročilých displejů by se měly promítnout do vyšší poptávky po kvalitních fotomaskách, tedy klíčovém produktu společnosti Photronics.
Další příležitost přichází z rostoucího trendu outsourcingu mezi velkými výrobci pamětí, jako jsou Samsung a SK hynix. Outsourcing se nyní rozšiřuje i na stále pokročilejší polovodičové uzly, včetně procesů o velikosti až 7 nanometrů. Tento trend by mohl výrazně rozšířit dlouhodobý adresovatelný trh společnosti Photronics.
Společnost také výrazně investuje do nových výrobních kapacit v Jižní Koreji i ve Spojených státech. Tyto expanzní projekty by měly být dokončeny ve fiskálním roce 2027, přičemž přínosy by se mohly začít objevovat ve finančních výsledcích už v příštím roce.
Ocenění a investiční teze
Po výprodeji se Photronics obchoduje blízko účetní hodnoty a s poměrem ceny k zisku kolem 10, což je pro společnost navázanou na polovodičový sektor neobvykle nízké. I když krátkodobá volatilita zůstává možná, společnost nadále generuje zisky, udržuje zdravé dvouciferné čisté marže a nenese významnou dluhovou zátěž. Její rozvaha zůstává jednou z nejsilnějších mezi malými a středně velkými dodavateli pro polovodičový sektor.
Základní investiční teze spočívá v tom, že současné zpomalení je cyklické, nikoli trvalé. Oživení aktivity v oblasti návrhu polovodičů, pokračující růst trhů s AI a paměťmi a rostoucí outsourcing fotomasek by mohly v příštích letech podpořit růst tržeb i zisků. Klíčovými riziky zůstávají tempo zotavení poptávky, schopnost společnosti efektivně využít rozšiřující se výrobní kapacity a udržení marží v konkurenčnějším prostředí.
Historicky byly akcie Photronics velmi volatilní. Aktuálně se obchodují zhruba 30 % pod svým 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA200), což zdůrazňuje závažnost nedávného výprodeje i obtížnost obnovení udržitelného dlouhodobého uptrendu. Největším rizikem pro společnost je širší ekonomické zpomalení nebo recese, která by mohla dále odložit semiconductor tape-outs a aktivitu v oblasti nových návrhů čipů. Takový scénář by pravděpodobně zatížil poptávku po fotomaskách a mohl by naznačit, že současná ziskovost společnosti nemusí být v příštích letech udržitelná.
Zdroj: xStation5
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