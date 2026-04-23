Pivní gigant čelí problémům na klíčových trzích 🍺⚠️

- Heinekenu klesl objem prodeje piva o 0,8 %, což bylo horší než odhady trhu.
- Největší tlak přišel z Evropy a Ameriky, kde objemy spadly o 2,7 %.
- Firma dál čelí slabší poptávce i změnám ve spotřebitelském chování.
- Přesto ponechala výhled a čeká růst provozního zisku o 2 až 6 %.
- Heinekenu klesl objem prodeje piva o 0,8 %, což bylo horší než odhady trhu.
- Největší tlak přišel z Evropy a Ameriky, kde objemy spadly o 2,7 %.
- Firma dál čelí slabší poptávce i změnám ve spotřebitelském chování.
- Přesto ponechala výhled a čeká růst provozního zisku o 2 až 6 %.
Společnost Heineken vstoupila do nového roku slabším výsledkem, než trh očekával. Objem prodeje piva v prvním čtvrtletí klesl o 0,8 %, zatímco analytici počítali s mírnějším poklesem o 0,7 %. Nizozemský pivovar tak pocítil pokračující útlum poptávky, zejména na důležitých trzích v Evropě a Americe.
Právě v těchto dvou regionech objemy prodeje spadly shodně o 2,7 %. Výraznější tlak byl patrný především v USA a Brazílii, zatímco v Polsku se do výsledků promítl nový systém záloh na jednorázové plastové lahve, který narušil dodávky. Heineken zároveň upozornil, že spotřebitelskou náladu mohou dál zhoršovat rostoucí náklady a nejistota na energetických trzích.
Celý pivovarnický sektor se v posledních letech potýká se slabším zájmem o alkohol, především mezi mladšími spotřebiteli. Heineken navíc přiznal, že jeho obrat jde pomaleji než u některých konkurentů. Už loni proto firma oznámila redukci asi 7 % pracovních míst, aby zefektivnila provoz a zvýšila produktivitu.
Přesto vedení ponechalo celoroční výhled beze změny a dál očekává organický růst provozního zisku o 2 až 6 %. Firma se opírá hlavně o optimismus na rozvíjejících se trzích, například ve Vietnamu nebo Jižní Africe, kde prodeje podporuje růst příjmů i příznivá demografie.
Graf HEIA.NL (D1)
Akcie společnosti Heineken se aktuálně obchodují kolem 65,76 EUR a technický obraz zůstává spíše negativní. Cena se drží pod oběma klíčovými klouzavými průměry, tedy pod EMA 50 na 69,22 EUR i pod SMA 100 na 70,17 EUR, což potvrzuje převahu prodejců a pokračující slabost titulu. Po prudším výprodeji z březnových maxim se sice akcie pokusily o krátkodobou stabilizaci, ale růst nedokázal nabrat dostatečnou sílu. RSI se pohybuje kolem hodnoty 39,7, což ukazuje na slabé momentum a zvýšený prodejní tlak, aniž by se titul nacházel v výrazně přeprodané oblasti. Také MACD zůstává v záporném teritoriu, i když naznačuje mírné zpomalení předchozího medvědího tlaku. To ale zatím nestačí ke změně trendu, protože cena znovu klesla k důležité podpoře poblíž 65,76 EUR.
Z technického pohledu bude nyní rozhodující, zda se akcie udrží nad oblastí 65,7 až 64,2 EUR. Pokud by tato zóna nevydržela, mohl by se otevřít prostor pro další pokles. Naopak pro zlepšení nálady by bylo potřeba návrat nad 69 EUR, ideálně i nad 70 EUR, kde se nacházejí hlavní klouzavé průměry a současně výraznější rezistenční pásmo. Prozatím tak graf naznačuje, že Heineken zůstává pod tlakem a kupci stále nepřevzali kontrolu.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.