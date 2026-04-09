Pochyby o příměří tlačí ceny pšenice výš 🌾

- Pšenice roste kvůli nejistotě kolem příměří mezi USA a Íránem.
- Trh se obává narušení dodávek hnojiv přes Hormuzský průliv.
- Ceny podporuje také sucho v USA a horší stav pšeničné úrody.
- Dalším impulsem může být zpráva USDA, která má ukázat vývoj zásob.
Ceny pšenice se vydaly vzhůru, protože trh začíná pochybovat o stabilitě příměří mezi USA a Íránem. Jakékoli obnovení napětí na Blízkém východě by totiž mohlo znovu narušit dodavatelské řetězce a zvýšit ceny důležitých zemědělských vstupů, především hnojiv.
Napětí roste jen krátce po uzavření dohody o příměří. Spory mezi USA a Íránem ohledně toho, zda izraelské útoky v Libanonu dohodu nenarušují, podle trhu ukazují, že situace zůstává velmi křehká. Právě tato nejistota zvyšuje obavy z další eskalace konfliktu.
Pšenice je na podobné riziko citlivější než jiné plodiny, protože její pěstování vyžaduje velké množství dusíkatých hnojiv. Ta jsou přitom silně navázána na obchodní toky přes Hormuzský průliv, který patří mezi klíčové světové trasy pro přepravu energií i surovin pro výrobu hnojiv.
Podporu cenám ale nedává jen geopolitika. Trh zároveň sleduje sucho v amerických Great Plains a zhoršující se stav úrody, na který už dříve upozornilo americké ministerstvo zemědělství USDA. I proto pšenice v posledních dnech překonává výkonností kukuřici i sóju.
Nejaktivnější futures na pšenici během obchodování přidaly až 0,7 % a korigovaly část předchozích ztrát, které přišly po uklidnění trhu po oznámení příměří. Investoři nyní čekají i na novou zprávu WASDE, která by podle odhadů analytiků mohla ukázat pokles amerických zásob pšenice.
Graf WHEAT (H1)
Cena pšenice se obchoduje kolem 584,88 USD a po odrazu od silné podpůrné zóny v pásmu kolem 576,69 USD se snaží stabilizovat. V posledních hodinách je patrná snaha kupců o návrat vzhůru, aktuálně však trh naráží na blízký klouzavý průměr EMA 50 na úrovni 586,27 USD, který zatím funguje jako krátkodobá rezistence. Nad cenou navíc zůstává i SMA 100 na hodnotě 593,64 USD, což potvrzuje, že širší krátkodobý trend je stále spíše opatrný až neutrálně medvědí. RSI se nachází na hodnotě 49,9, tedy poblíž neutrální zóny, což ukazuje na vyrovnaný poměr mezi kupci a prodejci bez jasného překoupení či přeprodanosti. Momentum se drží lehce nad hladinou 100, což naznačuje mírné zlepšení krátkodobé dynamiky a podporuje scénář dalšího technického odrazu. Pro potvrzení silnějšího růstu by ale pšenice potřebovala dostat se nad oblast 586–594 USD, kde se nachází důležité technické bariéry.
Zdroj: xStation5
