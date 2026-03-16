Politická bouře kolem Nvidie: export čipů do Číny děsí Washington 🌪️

Demokraté varují, že export čipů H200 do Číny může ohrozit bezpečnost USA.
Nvidia licenci získala, ale z programu zatím eviduje nulové tržby.
Ve hře jsou nové zákony, které mají omezit vývoz pokročilých AI technologií do Číny.
Spor ukazuje rostoucí napětí mezi obchodními zájmy amerických firem a geopolitickou strategií USA.
Demokraté varují, že export čipů H200 do Číny může ohrozit bezpečnost USA.
Nvidia licenci získala, ale z programu zatím eviduje nulové tržby.
Ve hře jsou nové zákony, které mají omezit vývoz pokročilých AI technologií do Číny.
Spor ukazuje rostoucí napětí mezi obchodními zájmy amerických firem a geopolitickou strategií USA.
Povolení pro export čipů Nvidia H200 do Číny vyvolalo v USA ostrou reakci dvou vlivných demokratických zákonodárců. Senátorka Elizabeth Warrenová a kongresman Gregory Meeks varují, že rozhodnutí administrativy Donalda Trumpa může oslabit národní bezpečnost USA a posílit technologické i vojenské schopnosti Číny.
Podle jejich vyjádření získali podrobnosti o první schválené licenci teprve po více než dvou měsících od žádosti adresované ministerstvu obchodu. Kvůli omezením nemohli zveřejnit konkrétní obsah, uvedli však, že informace v nich vyvolaly ještě větší obavy. Licence pro podobné exporty obvykle obsahují údaje o odběratelích, počtu čipů i bezpečnostních opatřeních proti zneužití.
Rozhodnutí povolit prodej H200 do Číny přišlo už v prosinci a znamenalo citelné zmírnění dřívějších omezení, jejichž cílem bylo brzdit čínské ambice v oblasti umělé inteligence. Nvidia tento krok dlouhodobě prosazovala. Firma však argumentuje, že kritici tím nepřímo nahrávají zahraniční konkurenci, zatímco USA by podle ní měly podporovat domácí průmysl, tvorbu pracovních míst a své vedoucí postavení v AI infrastruktuře.
Čip H200 patřil v roce 2024 mezi klíčové produkty pro trénování pokročilých AI modelů. Mezitím jej už ale překonaly novější čipy Blackwell a později letos se očekává nástup nové generace Vera Rubin. Nvidia navíc uvedla, že získala licenci pouze na omezený počet kusů pro čínské zákazníky, přičemž export podléhá kontrole a také 25% clu. Firma zároveň přiznala, že z tohoto programu zatím nemá žádné tržby.
Ve Washingtonu se mezitím diskutuje i o dalších limitech. Podle dřívějších informací američtí představitelé zvažují strop 75 000 čipů na jednoho čínského zákazníka, přičemž celkové dodávky do země by teoreticky mohly dosáhnout až 1 milionu kusů. Nvidia přesto nezměnila svůj výhled a nadále počítá s nulovými příjmy z čínských datových center.
Hlavním problémem zůstává možnost dvojího využití těchto technologií. AI čipy sice mají široké komerční uplatnění, zároveň však mohou sloužit i pro vojenské účely. Právě to je důvod, proč Warrenová a Meeks požadují přijetí bipartistické legislativy, která by zabránila přístupu Číny k nejvyspělejším americkým technologiím.
Meeks už podpořil návrh zákona AI Overwatch Act, který by dal příslušným kongresovým výborům pravomoc blokovat prodeje AI čipů do rizikových zemí. Návrh má zároveň zakotvit exportní omezení i pro čipy Blackwell a další vyspělé produkty směřující do zemí pod zbrojním embargem. V Senátu zatím obdobná verze předložená nebyla, Warrenová ale naznačila, že je připravena ji podpořit.
Graf NVD.DE (D1)
Akcie Nvidie se aktuálně obchodují kolem 158,84 EUR a v posledních týdnech přešly do spíše bočního pohybu. Cena se drží velmi blízko klouzavých průměrů, když EMA 50 se nachází na 157,90 EUR a SMA 100 na 158,96 EUR. To naznačuje, že trh je momentálně v rovnováze a čeká na silnější impuls, který určí další směr. Po předchozí volatilitě se kurz stabilizoval, ale zatím chybí jednoznačné potvrzení nového trendu. RSI se pohybuje na hodnotě 51,0, tedy v neutrálním pásmu, což potvrzuje absenci překoupenosti i přeprodanosti.
Pro další vývoj bude důležité, zda se akcie dokážou stabilně udržet nad oblastí 159 EUR a následně prorazit k rezistenci v pásmu kolem 166 až 172 EUR. Naopak při oslabení bude důležitá podpora v zóně 154 až 148 EUR, kde se cena v minulosti opakovaně odrazila. Celkově tedy titul zůstává v konsolidaci, přičemž trh zatím vyčkává na nový impuls.
Zdroj: xStation5
