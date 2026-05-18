Poroste Wall Street dál? Společnosti z indexu S&P 500 hlásí nejsilnější růst tržeb od roku 2021

Index S&P 500 zůstává blízko svých historických maxim. Po zveřejnění výsledků od 91 % společností z indexu, k pátku 15. května, data společnosti FactSet ukazují, že 84 % firem překonalo očekávání u tržeb na akcii, zatímco 80 % překonalo odhady výnosů.
- Kombinované tempo růstu tržeb společností z indexu S&P 500 za 1. čtvrtletí 2026 aktuálně dosahuje 27,7 % meziročně. Pokud se tato hodnota udrží, půjde o nejsilnější růst tržeb od 4. čtvrtletí 2021, kdy index vykázal růst o 32,0 %.
- Ještě 31. března analytici očekávali růst tržeb za 1. čtvrtletí pouze o 13,0 %. Prudká revize směrem vzhůru odráží lepší než očekávané firemní výsledky a rostoucí odhady tržeb na akcii napříč 10 sektory.
- Pro 2. čtvrtletí 2026 vydalo 38 společností z indexu S&P 500 negativní výhled tržeb na akcii, zatímco 42 firem zveřejnilo pozitivní výhled tržeb.
- Forwardový 12měsíční ukazatel P/E indexu S&P 500 aktuálně dosahuje 21,4. Je tak nad 5letým průměrem na úrovni 19,9 i nad 10letým průměrem na úrovni 18,9. Tato valuační prémie se však nezdá přehnaná vzhledem k silnému momentu růstu tržeb a výnosů amerických firem.
Zdroj: FactSet
Výsledková sezóna za 1. čtvrtletí 2026 potvrzuje pokračující sílu amerických společností, zejména z pohledu růstu výnosů. Růstové momentum tržeb v posledních měsících stabilně zrychlovalo, a to hlavně díky technologickému sektoru.
- Kombinované tempo růstu výnosů indexu S&P 500 za 1. čtvrtletí 2026 aktuálně dosahuje 11,4 % meziročně. Pokud se tato hodnota udrží až do konce výsledkové sezóny, půjde o nejsilnější růst výnosů od 2. čtvrtletí 2022, kdy dosáhl 13,9 %.
- Očekávání výnosů byla postupně revidována směrem vzhůru. K 31. prosinci analytici očekávali růst výnosů o 8,2 %. K 31. březnu očekávání vzrostlo na 9,9 % a dnes odhad dosahuje 11,4 %.
- Všech 11 sektorů indexu S&P 500 vykazuje meziroční růst výnosů. Pět sektorů dosahuje dvouciferného růstu tržeb: informační technologie, komunikační služby, utility, nemovitosti a finance.
- Technologický sektor zůstává nejsilnějším přispěvatelem. Jeho výnosy rostou meziročně o 29,2 %. V rámci technologií vykazují nejvyšší tempo růstu segmenty polovodičů a polovodičového vybavení (+52 %), technologického hardwaru (+28 %), elektronického vybavení (+24 %), softwaru (+19 %), komunikačního vybavení (+16 %) a IT služeb (+8 %).
- Sektor informačních technologií zůstává největším přispěvatelem k celkovému růstu výnosů indexu S&P 500. Bez tohoto sektoru by kombinované tempo růstu výnosů indexu kleslo z 11,4 % na 9,0 %.
- Analytici však očekávají, že růst výnosů ve druhé polovině roku 2026 postupně zpomalí. Současné projekce počítají s růstem výnosů indexu S&P 500 o 11,4 % ve 2. čtvrtletí, o 10,1 % ve 3. čtvrtletí a o 9,7 % ve 4. čtvrtletí 2026.
Zdroj: FactSet
Americké společnosti nadále vykazují mimořádně silný růst tržeb navzdory náročnému makroekonomickému prostředí. Sektory technologií a komunikačních služeb zůstávají hlavními motory růstu širšího indexu S&P 500.
- Pokud se současné trendy udrží až do konce výsledkové sezóny, půjde o nejvyšší podíl společností, které vykazují pozitivní překvapení u tržeb, od 1. čtvrtletí 2022, kdy tato hodnota také dosáhla 84 %.
- Průměrná velikost pozitivních překvapení u tržeb aktuálně dosahuje 7,1 %, což je mírně pod 5letým průměrem na úrovni 7,3 % a v souladu s 10letým průměrem.
- Technologické společnosti byly hlavním tahounem revizí očekávání tržeb směrem vzhůru. Dominantní roli sehrála zejména takzvaná „Magnificent 7“ – Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft a Nvidia.
- Kombinované tempo růstu tržeb indexu S&P 500 nyní vzrostlo na 27,7 % meziročně, oproti 27,6 % před týdnem a výrazně nad 13,0 %, které se očekávaly na konci března.
- Pokud se tato hodnota udrží, půjde o nejsilnější růst tržeb od 4. čtvrtletí 2021, kdy tržby vzrostly o 32,0 %.
- Deset z jedenácti sektorů vykazuje meziroční růst tržeb. Sedm sektorů dosahuje dvouciferného růstu v čele s technologiemi, komunikačními službami, materiály a zbytnou spotřebou.
- Zdravotnictví zůstává jediným sektorem, který vykazuje meziroční pokles tržeb.
- Na straně výnosů překonalo očekávání analytiků 80 % společností, což je nad 5letým průměrem na úrovni 70 % i nad 10letým průměrem na úrovni 67 %.
- Kombinované tempo růstu výnosů indexu S&P 500 aktuálně dosahuje 11,4 %, oproti 11,3 % před týdnem a 9,9 % na konci března.
- Společnosti ze sektoru utilit byly v poslední době největšími přispěvateli ke zlepšení růstu výnosů. Od konce března však nejsilnější podporu poskytly sektory komunikačních služeb, financí, průmyslu, technologií a zdravotnictví.
Zdroj: FactSet
US500 (časový rámec D1)
Index S&P 500 se obchoduje poblíž úrovně 7 500 bodů a trhy pozitivně reagují na silnou výsledkovou sezónu v USA. V krátkodobém horizontu zůstává klíčová podpůrná zóna kolem 7 100 bodů (EMA50), zatímco EMA200 neboli červená linie se aktuálně nachází poblíž 6 800 bodů.
Zdroj: xStation5
