IEA bije na poplach🚨 Komerční zásoby ropy se tenčí nebezpečně rychle 🛢️

- IEA varuje, že komerční zásoby ropy klesají velmi rychle.
- Růst cen dieselu a hnojiv může zvýšit tlak na ceny potravin.
- Vyšší ceny energií mohou dát inflaci další silný impuls.
- Země G7 mohou v případě potřeby znovu zvážit uvolnění strategických rezerv.
Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol upozornil, že komerční zásoby ropy klesají velmi rychlým tempem. Podle jeho slov dochází k jejich výraznému úbytku a trh by měl být připraven na to, že tento trend může pokračovat ještě několik týdnů. Birol své varování zopakoval na okraji setkání ministrů financí skupiny G7 v Paříži.
Rychlý pokles zásob přichází v citlivém období, kdy se zároveň zvyšuje poptávka po palivech. Začíná cestovní sezóna a současně i období výsadby, což zvyšuje význam dieselu a hnojiv. Právě růst cen dieselu a hnojiv může mít podle Birola zásadní dopad na ceny potravin, protože vyšší náklady v zemědělství se často promítají do celého dodavatelského řetězce.
Situace tak může vytvořit další tlak na inflaci. Vyšší ceny energií samy o sobě zvyšují náklady domácností i firem, ale pokud se k nim přidají dražší potraviny, inflační dopad může být výraznější. Birol proto upozornil, že kombinace rostoucích cen energií a zemědělských vstupů může dát inflačním číslům nový impuls.
Na možnost dalšího zásahu upozornil také francouzský ministr financí Roland Lescure, který setkání G7 hostí. Připomněl, že strategické ropné rezervy již byly v minulosti uvolněny, a pokud to bude nutné, podobný krok by se mohl zopakovat i v budoucnu. To ukazuje, že vlády sledují vývoj na ropném trhu velmi pozorně a jsou připraveny reagovat, pokud by napětí na trhu začalo ohrožovat ekonomickou stabilitu.
Z pohledu investorů je varování IEA důležité hlavně proto, že rychle klesající zásoby mohou podporovat ceny ropy. Pokud nabídka nedokáže držet krok s poptávkou, trh může zůstat napjatý a ropa by si mohla udržet silnější cenové úrovně. Na druhé straně případné uvolnění strategických rezerv by mohlo růst cen krátkodobě brzdit.
Celkově jde o další signál, že energetický trh zůstává zranitelný. Ropa, diesel i hnojiva jsou klíčové komodity pro průmysl, dopravu i zemědělství, a jejich zdražení může mít širší dopady na ekonomiku. Pokud bude pokles komerčních zásob pokračovat, tlak na spotřebitele i centrální banky se může znovu zvýšit.
Graf OIL (H4)
Cena ropy se stabilizovala nad klíčovými klouzavými průměry a aktuálně se pohybuje kolem úrovně 110,54 USD. Trh tak zatím potvrzuje, že kupci mají nadále převahu, i když se cena postupně přibližuje k důležité oblasti odporu, kde může být další růst náročnější.
Z technického pohledu je pozitivní, že ropa zůstává nad EMA 50 na hodnotě 106,66 USD i nad SMA 100 na hodnotě 105,99 USD. Tato oblast nyní vytváří důležitou podpůrnou zónu, která může v případě krátkodobé korekce sehrát klíčovou roli. Dokud se cena drží nad tímto pásmem, zůstává krátkodobý výhled spíše býčí.
Nejbližší významnou překážkou je rezistenční zóna v okolí 114–115 USD, kde trh v minulosti narazil na zvýšený prodejní tlak. Právě zde se může rozhodnout, zda ropa dokáže navázat na předchozí růst a otevřít si prostor k vyšším úrovním, nebo zda dojde k odmítnutí a výběru zisků. Proražení této oblasti by bylo silným technickým signálem ve prospěch kupců. Pokud by cena nedokázala prorazit nad 115 USD, může přijít návrat k oblasti 106 USD, kde se nacházejí oba klouzavé průměry. Tato zóna bude pro býčí scénář velmi důležitá. Její udržení by mohlo vytvořit základ pro další pokus o růst. Naopak pokles pod 105 USD by technický obraz oslabil a mohl by otevřít prostor pro hlubší korekci směrem k psychologické hranici 100 USD.
Zdroj: xStation5
