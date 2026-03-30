Powell promlouvá: Trhy sledují politiku Fedu

Jerome Powell, předseda Federálního rezervního systému, dnes vystupuje s projevem, který přitahuje výraznou pozornost investorů i analytiků po celém světě. Na pozadí rostoucího geopolitického napětí, zejména v souvislosti s nedávným vývojem kolem Íránu a širšího konfliktu na Blízkém východě, jsou finanční trhy mimořádně citlivé na jakékoli signály ohledně měnové politiky. Globální ekonomika navíc dál čelí inflačním tlakům způsobeným narušením dodávek a kolísáním cen energií. V tomto prostředí jsou Powellovy výroky klíčové pro pochopení dalších kroků Fedu i jeho výhledu inflace.
Klíčové body z Powellových komentářů k inflaci a ekonomice:
- Powell si uvědomuje širší inflační souvislosti: „Vnímáme širší inflační kontext.“
- Inflační očekávání zůstávají dobře ukotvená: „Inflační očekávání se zdají být dobře ukotvená.“
- Fed si byl vědom, že po určitou dobu nebude plnit inflační cíl: „Fed si je vědom, že po určitou dobu nebude plnit inflační cíl.“
- Je patrný pokles výnosů státních dluhopisů, což může ovlivnit inflační očekávání: „Výnos pětiletého amerického státního dluhopisu dnes klesá o 10 bazických bodů na 3,97 %.“
- Nástroje Fedu mají omezený dopad na nabídkové šoky: „Nástroje Fedu nemají na nabídkové šoky žádný významný vliv.“
- Měnová politika je podle Fedu dobře nastavena pro sledování dopadu konfliktu na Blízkém východě na ceny pohonných hmot: „Domníváme se, že politika je v dobré pozici pro sledování toho, jak se konflikt na Blízkém východě promítne do cen pohonných hmot.“
- Cla jsou vnímána jako jednorázový faktor ovlivňující inflaci: „Cla mají jednorázový dopad na inflaci.“ / „Domníváme se, že cla představují jednorázové zvýšení cen.“
- Fed očekává dosažení 2% inflačního cíle: „FOMC dosáhne svého 2% inflačního cíle.“
- Fed se domnívá, že ekonomika v roce 2024 dosáhla měkkého přistání: „V roce 2024 jsme dosáhli měkkého přistání.“
- Nejsou patrné známky toho, že by dřívější nákupy dluhopisů ze strany Fedu byly inflační: „Neexistují známky toho, že by předchozí nákupy dluhopisů Fedem byly inflační.“
Zdroj: xStation5
