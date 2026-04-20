Příměří mezi USA a Íránem visí na vlásku 🧨 Cena ropy prudce roste 📈

- Brent vzrostl na 91,46 USD, WTI na 88,86 USD.
- Hlavním důvodem je obnovené napětí mezi USA a Íránem.
- Rizikem zůstává omezený provoz v Hormuzském průlivu.
- Trh se obává výpadku až 11 milionů barelů denně.
- Brent vzrostl na 91,46 USD, WTI na 88,86 USD.
- Hlavním důvodem je obnovené napětí mezi USA a Íránem.
- Rizikem zůstává omezený provoz v Hormuzském průlivu.
- Trh se obává výpadku až 11 milionů barelů denně.
Ceny ropy na začátku týdne prudce vzrostly, když se na trh vrátily obavy z nového zhoršení vztahů mezi USA a Íránem. Brent během pondělí posílil o více než 5 % na 91,46 USD za barel, zatímco americká WTI se dostala na 88,86 USD, rovněž se ziskem téměř 6 %.
Za růstem stojí především nervozita kolem křehkého příměří mezi oběma zeměmi. Situaci dále vyostřilo oznámení Spojených států, že zadržely íránskou nákladní loď, která se podle Washingtonu pokusila prolomit blokádu. Írán následně uvedl, že na krok odpoví, což znovu zvýšilo riziko obnovení konfliktu.
Napětí se promítá i do dopravy v Hormuzském průlivu, který je pro globální ropný trh naprosto klíčový. Přestože Írán ještě v pátek tvrdil, že komerční plavba zůstává po dobu příměří otevřená, v sobotu průliv znovu uzavřel v reakci na pokračující americkou blokádu. Tento krok opět zvýšil nervozitu mezi rejdaři a vlastníky tankerů, kteří bez jasnějších bezpečnostních záruk zůstávají velmi opatrní. Nejistota kolem průjezdu touto strategickou trasou tak dál podporuje obavy z narušení dodávek ropy na světový trh.
Trh zároveň sleduje i reálný dopad na nabídku. Podle analytiků zůstává mimo provoz přibližně 10 až 11 milionů barelů ropy denně, což dál zhoršuje napětí na straně dodávek. Hormuzský průliv přitom před vypuknutím války zajišťoval přepravu zhruba pětiny světové spotřeby ropy.
Dalším negativním signálem je postoj Teheránu k diplomatickému řešení. Írán oznámil, že se nezúčastní druhého kola jednání, které chtěly USA spustit ještě před vypršením dvoutýdenního příměří. To zvyšuje nejistotu, zda se situaci podaří uklidnit diplomatickou cestou.
Přesto se v závěru týdne objevily i známky částečného oživení dopravy. Podle dat společnosti Kpler prošlo v sobotu průlivem více než 20 lodí, což bylo nejvíce od 1. března. Trh však zatím zůstává velmi citlivý na jakékoli nové zprávy a ceny ropy mohou i nadále výrazně kolísat.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se aktuálně pohybuje kolem 87,49 USD a po výrazném propadu z předchozích seancí se snaží stabilizovat. Trh je však stále v technicky slabším nastavení, protože cena se drží pod EMA 50 na úrovni 87,85 USD i pod SMA 100 na hodnotě 90,37 USD, což potvrzuje pokračující převahu prodejců. Krátkodobý pokus o odraz od lokálních minim zatím nepřinesl dostatečně silné potvrzení obratu, protože růst se zastavil právě v blízkosti krátkodobého klouzavého průměru.
CCI se nachází kolem hodnoty 50,9, což naznačuje mírné zlepšení sentimentu po předchozím výprodeji, ale zatím bez signálu silného býčího impulsu. Také Momentum se sice odrazilo od nedávných minim, avšak zůstává relativně nevýrazné a ukazuje spíše na technickou korekci než na začátek nového růstového trendu. Z objemů je patrné, že nejsilnější aktivita přišla během prudkého poklesu, což potvrzuje sílu předchozího medvědího tlaku.
Z technického pohledu bude nyní klíčové sledovat, zda se ropě podaří vrátit nad pásmo 87,85 až 90,37 USD. Právě tato oblast představuje nejbližší rezistenční zónu, jejíž překonání by mohlo otevřít prostor pro výraznější zotavení. Pokud ale cena zůstane pod těmito průměry, nelze vyloučit opětovný tlak na nižší úrovně a návrat k nedávným minimům v oblasti okolo 79 až 81 USD.
Zdroj: xStation5
