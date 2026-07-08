🪙Proč zlato klesá, když Blízký východ znovu hoří? 💣🚨

- Zlato navzdory eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem ztratilo přibližně 2 %
- Růst cen ropy zvýšil obavy z návratu inflačních tlaků a přísnější měnové politiky Fedu
- Výnos 10-letých amerických státních dluhopisů vzrostl přibližně z 4,55 % na 4,57 %, což podpořilo americký dolar
- Vyšší výnosy dluhopisů a silnější dolar snižují atraktivitu zlata, protože nenese žádný pravidelný úrokový výnos
- Zlato navzdory eskalaci konfliktu mezi USA a Íránem ztratilo přibližně 2 %
- Růst cen ropy zvýšil obavy z návratu inflačních tlaků a přísnější měnové politiky Fedu
- Výnos 10-letých amerických státních dluhopisů vzrostl přibližně z 4,55 % na 4,57 %, což podpořilo americký dolar
- Vyšší výnosy dluhopisů a silnější dolar snižují atraktivitu zlata, protože nenese žádný pravidelný úrokový výnos
Válka na Blízkém východě, ropa na nejvyšších úrovních za poslední dva týdny a zlato v červených číslech. Kombinace, která by ještě donedávna působila nelogicky, se dnes stala realitou. Po útocích na obchodní lodě v Hormuzském průlivu, následných amerických úderech na íránské vojenské objekty a prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, že memorandum s Íránem je „u konce“, cena ropy prudce vzrostla. Zlato však místo tradičního růstu ztratilo přibližně dvě procenta a dostalo se na nejnižší úrovně od začátku července.
GRAF: Vývon ceny ropy BRENT (OIL, H1)
Zdroj: xStation5
Na první pohled jde o paradox. Zlato totiž patří mezi aktiva, ke kterým se investoři tradičně uchylují v obdobích geopolitické nejistoty. Tentokrát se však trhy mnohem více soustředily na ekonomické důsledky konfliktu než na samotnou válku. Růst cen ropy totiž znovu otevřel otázku, zda se inflace nezačne zrychlovat právě v době, kdy se očekávalo její další zpomalování.
GRAF: Vývoj ceny zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Právě proto se pozornost investorů velmi rychle přesunula z Blízkého východu k americkému Fedu. Vyšší ceny energií totiž zvyšují riziko, že centrální banka bude muset ponechat úrokové sazby na zvýšených úrovních déle, případně přistoupit k jejich dalšímu zvýšení. Tento posun byl patrný také na trhu úrokových futures, kde investoři během jediného dne zvýšili očekávání dalšího zpřísnění měnové politiky.
Reakce se okamžitě promítla i na dluhopisový trh. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostl z přibližně 4,55 % na více než 4,57 %, protože investoři začali v prostředí rostoucích inflačních rizik požadovat vyšší výnos za držbu dluhopisů. Vyšší výnosy zároveň podpořily americký dolar, který se stal pro zahraniční investory atraktivnější.
Právě zde se skrývá odpověď na otázku, proč zlato tentokrát neplnilo roli bezpečného přístavu. Na rozdíl od státních dluhopisů totiž nenese žádný pravidelný výnos. Pokud rostou úrokové sazby nebo výnosy dluhopisů, zvyšují se také oportunitní náklady držby zlata. Část investorů proto přesouvá kapitál z drahého kovu do aktiv, která nabízejí pravidelný úrokový výnos. Negativní dopad vyšších výnosů a silnějšího dolaru tak v tomto případě převážil nad tradiční poptávkou po bezpečných aktivech.
Neznamená to však, že zlato definitivně ztratilo své postavení bezpečného přístavu. Spíše jde o připomínku, že jeho cenu ovlivňuje hned několik faktorů současně. Geopolitické napětí je pouze jedním z nich. Stejně důležitou roli hrají očekávání dalšího vývoje úrokových sazeb, výnosy státních dluhopisů nebo síla amerického dolaru. Další směr vývoje ceny zlata proto bude záviset nejen na situaci na Blízkém východě, ale také na nových inflačních datech a dalších signálech z Fedu, včetně zápisu z jeho červnového zasedání.
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