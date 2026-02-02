Prudký propad ceny zemního plynu

-
Cena amerického plynu se propadla o 17 % kvůli výhledu mírnějšího počasí.
-
Očekávané nadprůměrné teploty snižují poptávku po vytápění.
-
Trh reagoval prudce po růstu z pátku, kdy cena vyskočila o 11 %.
-
Volatilita zůstává vysoká, ovlivněná výkyvy počasí i zprávami o zásobách.
-
Cena amerického plynu se propadla o 17 % kvůli výhledu mírnějšího počasí.
-
Očekávané nadprůměrné teploty snižují poptávku po vytápění.
-
Trh reagoval prudce po růstu z pátku, kdy cena vyskočila o 11 %.
-
Volatilita zůstává vysoká, ovlivněná výkyvy počasí i zprávami o zásobách.
Cena amerického zemního plynu zaznamenala prudký pokles o 17 %, když se vyjasnila meteorologická situace pro následující týdny. Po předchozím růstu o 11 % v reakci na silné mrazy se trh otočil kvůli výhledu na mírnější teploty, které sníží poptávku po plynu pro vytápění a výrobu elektřiny.
Březnový kontrakt na zemní plyn klesl až na 3,62 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu) během obchodování v Asii. Tento pokles následoval po silném růstu z pátku, kdy trh reagoval na extrémní chlad zasahující jih Spojených států.
Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se však očekává, že se většina území USA v následujících dnech a týdnech vrátí k nadprůměrným teplotám. To znamená nižší spotřebu plynu na vytápění domácností i budov, což přímo ovlivňuje krátkodobou poptávku.
Zdroj: NOAA
Trh se zemním plynem v posledních týdnech silně kolísal. Únorový kontrakt vyskočil až na tříleté maximum v důsledku výpadků produkce způsobených zimní bouří a rostoucí poptávkou po vytápění. Po jeho vypršení minulou středu březnový kontrakt opět prudce posílil – tentokrát kvůli smíšeným předpovědím počasí a býčí vládní zprávě o zásobách.
Současný vývoj ale ukazuje, že trh zůstává extrémně citlivý na jakékoli změny v meteorologických výhledech, zejména v topné sezóně, kde teplotní odchylky hrají klíčovou roli v cenotvorbě.
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu prudce klesla po předchozím raketovém růstu, a aktuálně se obchoduje na úrovni 3,614 USD. Tento pád následoval po extrémním nárůstu, kdy cena během dvou dnů vystoupala nad 4,30 USD. Klouzavé průměry EMA 50 (3,849 USD) a SMA 100 (3,810 USD) byly během výprodeje jednoznačně proraženy směrem dolů, což potvrzuje ztrátu býčí dynamiky. CCI se propadl hluboko do záporných hodnot kolem -78,4, čímž potvrzuje silný prodejní tlak. Také momentum se propadlo z extrémních hodnot nad 100 a nyní se nachází v oblasti výrazně nižší aktivity.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Výprodej na Wall Street 📉 Bitcoin a Ethereum prohlubují pokles v panice
BREAKING: Americké námořnictvo sestřelilo íránský dron, který se přiblížil k letadlové lodi USS Abraham Lincon🗽OIL reaguje
🚨Bitcoin a Ethereum ztrácejí na hodnotě v důsledku oslabení sentimentu na Wall Street
Zlato a stříbro opět prudce rostou 📈Vrátí se býčí trh?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.