Pšenice se snaží pokračovat v uptrendu navzdory zlepšujícímu se počasí v USA 🔎 Co dál?

Globální trh s pšenicí vstupuje do kritické fáze, přičemž futures na CBOT pšenici (WHEAT) se snaží udržet růstový trend. Produkce může letos klesnout, zároveň se ale objevují známky toho, že vývoj počasí by mohl částečně zvrátit dřívější negativní očekávání. Ceny nyní reagují na kombinaci faktorů, od vývoje počasí až po změny v globálních obchodních tocích.
- Dopad počasí na ceny: Srážky v oblasti Černého moře a zlepšující se podmínky v USA dočasně zmírňují tlak na růst cen, i když dřívější sucho stále ovlivňuje kvalitu úrody.
- Slabší exportní data z USA: Výkonnost exportu zůstává zklamáním, což omezuje prostor pro růst cen navzdory obavám o nabídku v jiných regionech.
- Rusko a Indie jako klíčoví hráči: Rusko hlásí slabší sklizeň kvůli chladnému počasí, zatímco Indie zvažuje dovoz pšenice, což by mohlo změnit globální obchodní toky.
- Problémy v Argentině: Menší osevní plocha a vysoké výrobní náklady omezují nabídkový potenciál Jižní Ameriky.
- Smíšená situace v USA: Zlepšené počasí kontrastuje s dřívějšími ztrátami výnosů a známkami slabší exportní poptávky.
- Trh v širokém pásmu: Ceny se pohybují v širokém rozpětí a absence jasného průrazu odráží nejistotu ohledně dalšího směrového pohybu.
WHEAT (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Co naznačuje report Commitment of Traders?
Pro lepší pochopení otázky „co dál“ u trhu s pšenicí je užitečné podívat se na pozice velkých obchodníků a hedgerů. Klíčovým závěrem je, že jak komerční účastníci (producenti a hráči z fyzického trhu), tak managed money (velké spekulativní fondy) jsou aktuálně v čisté short pozici — ale z velmi odlišných důvodů.
Komerční subjekty si udržují výraznou čistou short pozici, což je pro zemědělské trhy typické, protože si zajišťují budoucí fyzické prodeje. Managed money je také v čisté short pozici, ale jen mírně. To je důležité, protože to naznačuje, že fondy momentálně nemají silné přesvědčení o trvalém býčím pohybu, a to navzdory přetrvávajícím rizikům spojeným s počasím.
Pozice commercials: stále jednoznačně defenzivní
Komerční obchodníci drží 56 935 long kontraktů a 112 047 short kontraktů, což znamená čistou short pozici přibližně 55 112 kontraktů. To odráží silnou orientaci na zajištění budoucí nabídky a naznačuje, že producenti se nepřipravují na prudkou a trvalejší cenovou rally. Pokud by očekávání silného růstu byla vysoká, toto short zajištění by obvykle bylo menší.
Managed money: mírně net short, bez silného přesvědčení
Managed money drží 102 122 long kontraktů a 107 672 short kontraktů, což znamená mírnou čistou short pozici kolem 5 550 kontraktů. Přestože je jejich nastavení neutrálnější než u commercials, fondy stále nejsou na straně long pozic. To naznačuje, že trh není v typické situaci, kdy jsou commercials short a fondy agresivně long. Místo toho se obě skupiny přiklánějí k short straně, i když z různých důvodů.
Ve srovnání s předchozím týdnem commercials snížily jak long, tak short pozice, čímž mírně zúžily svou čistou short expozici, ale bez jakékoli výraznější změny v zajišťovacím chování. Managed money snížila long pozice agresivněji než short pozice, což vedlo k mírně hlubší čisté short pozici. Z obchodního pohledu to ukazuje, že fondy nebudují nové long expozice, ale naopak omezují svou účast na trhu.
Interpretace trhu
V silně býčím prostředí je běžné, že commercials zajišťují budoucí prodeje, zatímco spekulativní kapitál stojí na long straně. Tato dynamika nyní chybí. Fondy nevstupují do trhu jako kupci ani přes potenciální rizika na straně nabídky. To naznačuje, že trh s pšenicí zatím nevytvořil dostatečně silný příběh, který by přilákal širší spekulativní zájem.
Dokud managed money zůstává mírně v čisté short pozici, mohou být případné cenové růsty taženy spíše short coveringem nebo dočasnými faktory než udržitelným býčím trendem. Zároveň současné rozložení pozic ponechává trh zranitelný oběma směry. Na jedné straně nepotvrzuje silný býčí trh. Na druhé straně ponechává prostor pro prudkou rally způsobenou uzavíráním short pozic, pokud se objeví výrazný šok v oblasti počasí nebo exportu.
Open interest klesl o 36 942 kontraktů na 465 537, což je výrazný pohyb. Naznačuje to, že část účastníků trhu uzavírá pozice, místo aby budovala nové směrové expozice. Když open interest klesá a fondy se neposouvají do long pozic, obvykle to signalizuje nedostatek širšího přesvědčení o trvalejším růstu.
Závěrečné shrnutí
Report Commitment of Traders zatím neposkytuje jasný býčí signál. Klíčovým problémem pro býčí účastníky trhu je, že spekulativní kapitál není ochoten převzít opačnou stranu proti zajišťovacím short pozicím commercials. Komerční účastníci dál agresivně zajišťují, zatímco managed money nevidí dostatečný důvod k budování výrazných long pozic.
To naznačuje, že trh s pšenicí zůstává ve fázi, kdy fundamentální rizika existují, ale zatím se nepromítla do silného přesvědčení spekulativních investorů. Jasný posun managed money do čisté long pozice by byl výrazně smysluplnějším signálem, že trh začíná nacenovat skutečnou nerovnováhu na straně nabídky, a ne jen krátkodobý šum vyvolaný počasím.
Zdroj: Commitment of Traders, CFTC 14 April
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty.