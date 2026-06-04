Bitcoin klesá o 3 % a prohlubuje výprodej 📉 Je na dohled dvojité dno?

Bitcoin dnes propadl k úrovni kolem 61 000 USD, než se pokusil stabilizovat v pásmu 63 000–64 000 USD. Stalo se tak při slábnoucím momentu na širším kryptoměnovém trhu. Při pohledu na denní RSI, které kleslo na 19, trh již vykazuje známky extrémně přeprodaných podmínek a vyčerpaného nákupního tlaku. Na druhou stranu předchozí dva hlavní poklesové impulzy byly výrazně větší a každý vedl ke korekcím přibližně o 40 %. Pokud by se podobný scénář odehrál i tentokrát, přirozený cíl poklesu by se mohl objevit poblíž úrovně 50 000 USD. Stále však existuje šance, že býci ubrání technicky důležitou zónu podpory kolem 60 000 USD, kde již dříve docházelo k cenovým reakcím. Rozhodné proražení pod tuto úroveň nemusí přijít snadno a pravděpodobně by vyžadovalo silné přesvědčení, že se vrací hlubší medvědí trh.
Klíčové body
- Za posledních 24 hodin Bitcoin ztratil téměř 8 % a jeho cena klesla o více než 5 000 USD z denního maxima.
- Pokles přivedl BTC blízko psychologicky důležité hranice 60 000 USD a vymazal týdny předchozího zotavení.
- Bitcoin se aktuálně obchoduje přibližně 50 % pod svým historickým maximem 126 000 USD, kterého dosáhl v říjnu 2025.
- Tlak na trhu zesílily institucionální odlivy, zejména z bitcoinových ETF, spolu s likvidacemi pákových pozic a rostoucími geopolitickými obavami.
- Sentiment dále oslabila zpráva, že Strategy prodala 32 BTC za přibližně 2,5 mil. USD.
- Ačkoli jde o nevýznamnou částku vzhledem k držbě společnosti přesahující 818 000 BTC, transakce měla symbolický význam. Šlo o první zveřejněné snížení bitcoinové pozice za několik let.
- Prodej byl proveden za účelem financování výplat dividend z preferenčních akcií STRC, které nesou variabilní roční výnos 11,5 %.
- Po oznámení Bitcoin klesl pod 72 000 USD, zatímco akcie Strategy ve stejný den oslabily téměř o 6 %.
- Hlavní výzvou trhu zůstává slabá spotová poptávka a omezený zájem investorů, protože kapitál se stále více přesouvá z kryptoměn do akcií a investičního tématu taženého AI.
Graf Bitcoinu (D1)
Zdroj: xStation5
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