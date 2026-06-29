„Rammmagedon“ končí u soudu: antimonopolní žaloba a investice v Koreji

Největší výrobci pamětí DRAM se ve Spojených státech dostali pod právní tlak. Společnosti Samsung Electronics, SK Hynix a Micron Technology zažalovala u federálního soudu v Kalifornii skupina spotřebitelů a malých podniků. Ti je obviňují z dohody o cenách a umělého omezování nabídky pamětí. Případ by se mohl stát jedním z důležitějších testů trhu v době extrémních valuací a nedostatku nabídky.
Podle žaloby měli výrobci údajně koordinovat omezení nabídky tradičních modulů DRAM, včetně DDR3 a DDR4. Zároveň měli větší část výrobní kapacity přesouvat směrem k HBM. Žalobci tvrdí, že tyto kroky vedly k nedostatku na trhu a prudkému růstu cen paměťových komponent.
Samsung, SK Hynix a Micron kontrolují drtivou většinu globální nabídky DRAM. To znamená, že jakékoli koordinované omezení výroby by mělo na trh mnohem větší dopad než podobné kroky v méně specializovaných odvětvích.
V posledních týdnech výrobci elektroniky, konzolí a počítačového hardwaru stále častěji poukazují na vyšší náklady na komponenty jako důvod ke zdražování. Pro spotřebitele se proto problém neomezuje pouze na trh s PC komponenty. Týká se také počítačů, konzolí, smartphonů a dalších zařízení, která využívají DRAM.
V této fázi však stále jde pouze o obvinění. Případ bude vyžadovat prokázání, že pozorovaná omezení nabídky nebyla pouze výsledkem racionální reakce výrobců na boom AI, ale že vycházela z koordinovaného jednání omezujícího konkurenci.
Potenciálně nejvýznamnější je fakt, že výrobci RAM, včetně nyní jmenovaných společností Samsung a SK Hynix, byli už jednou shledáni vinnými přesně z tohoto typu jednání v období 1998–2002. Na druhé straně se téměř totožná žaloba dostala k soudu v roce 2018, kdy byly společnosti Samsung, Hynix a Micron znovu obviněny z dohody o cenách. Soud však tehdy označil důkazy za nedostatečné.
Současně Samsung a SK Hynix oznamují masivní investiční plány v Jižní Koreji. To vytváří značný tlak na valuace společností v sektoru, které jsou aktuálně podporovány očekáváním dlouhodobého nedostatku nabídky.
V rámci vládního programu na rozšíření polovodičového ekosystému mají obě společnosti postavit nové výrobní závody. Celkový rozsah projektu se počítá ve stovkách miliard dolarů.
Případný tlak na marže ze strany dodatečné nabídky, pokud se skutečně projeví, však přijde s výrazným zpožděním. Výstavba a spuštění pokročilých výrobních kapacit totiž trvá roky.
MU.US (D1)
Uptrend společnosti je velmi silný a strmý, ale úroveň FIBO pomáhá identifikovat potenciální zóny rezistence a podpory. Pokud by z nějakého důvodu převzala iniciativu nabídka, silnou rezistencí by nejspíše byla také psychologická úroveň 1 000 USD. Pro kupce je dalším cílem široká zóna rezistence kolem 1 300 USD.
Zdroj: xStation5
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