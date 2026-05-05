RBA zvyšuje úrokové sazby v Austrálii 🔎 Varovný signál pro trhy?

RBA zvýšila svou základní sazbu o 25 bazických bodů na 4,35 %, což je nejvyšší úroveň od listopadu 2023. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním trhu a odráží více jestřábí reakci na přetrvávající inflaci, odolný pracovní trh a rostoucí externí rizika plynoucí z vyšších cen ropy a plynu. Investoři nyní dostali potvrzení, že centrální banky jsou ochotné vrátit se ke zpřísňování měnové politiky, a to i po rekordním zvyšování sazeb z předchozích let.
- Inflace CPI v Austrálii dosáhla v březnu 2026 podle údajů ABS meziročně 4,6 %. Nadále tak zůstává výrazně nad cílovým pásmem RBA ve výši 2–3 %. Ukazatele jádrové inflace také zůstávají zvýšené, což naznačuje, že cenové tlaky nejsou omezené pouze na nejvíce volatilní složky.
- Pracovní trh nadále dává RBA prostor ke zpřísnění. Nezaměstnanost zůstává na 4,3 % a míra participace je stále vysoká. Klíčovým rizikem pro RBA je však přetrvávající inflace ve službách, která může zůstat zvýšená i při pokračující dezinflaci u zboží.
- Globální prostředí se zhoršilo kvůli vyšší volatilitě na energetických trzích. Důvodem je zejména eskalace napětí na Blízkém východě a narušení tras pro dodávky ropy. Vyšší ceny energií by mohly ve 2. čtvrtletí znovu zvýšit inflaci, zejména prostřednictvím pohonných hmot, dopravy a širších výrobních nákladů.
- Podle T. Rowe Price bude RBA pravděpodobně preferovat dřívější zásah, aby omezila sekundární dopady a zabránila růstu inflačních očekávání. Před rozhodnutím trhy oceňovaly 75% pravděpodobnost zvýšení sazeb o 25 bazických bodů a přibližně 2,5 dalšího zvýšení do konce roku 2026.
- Společnost VanEck naopak označila zvýšení sazeb za „předem jasný závěr“ a uvedla, že inflace byla setrvale zvýšená už před eskalací napětí na Blízkém východě. Anthony Malouf ze společnosti Ebury uvedl, že argumenty pro zpřísnění byly jasné: inflace zůstává zvýšená a pracovní trh nadále vykazuje odolnost.
- Očištěná průměrná inflace zůstává na 3,3 %, což podporuje názor, že domácí cenové tlaky jsou pro RBA stále příliš vysoké. Růst zaměstnanosti zůstává solidní a je tažen hlavně pracovními místy na plný úvazek. To snižuje riziko okamžitého zpomalení po zvýšení sazeb. RBA zůstává v režimu boje s inflací, přičemž další vývoj sazeb bude nyní do značné míry záviset na cenách energií, inflaci ve službách a odolnosti pracovního trhu.
Shrnutí (RBA – po rozhodnutí a komentářích guvernérky Bullockové)
- RBA poukazuje na strukturální problém na straně nabídky v ekonomice, přičemž aktivita se blíží kapacitním omezením.
- Centrální banka zdůrazňuje potřebu ochladit poptávku, aby lépe odpovídala omezené nabídce.
- Růst reálných mezd je vnímán jako rizikový faktor, který by mohl bránit návratu inflace k cíli, pokud zůstane příliš silný.
- RBA signalizuje, že dřívější nadměrná poptávka vůči nabídce byla klíčovým důvodem zpřísňování, a to už před konfliktem na Blízkém východě.
- Centrální banka zdůrazňuje roli fiskální politiky. Dodatečná vládní podpora domácností může ztížit tlumení poptávky.
- Pracovní trh zůstává napjatý a očekává se, že zaměstnanost bude dále růst i přes přísnější měnovou politiku.
- RBA zdůrazňuje, že její mandát zahrnuje inflaci i plnou zaměstnanost. Rovnováha mezi nimi však závisí na aktuálních makroekonomických rizicích.
- Aktuálně je větší důraz kladen na kontrolu inflace, zatímco rizika na pracovním trhu zůstávají sledována.
- RBA připouští, že další zvyšování sazeb je pro domácnosti zátěží. Inflace však zároveň snižuje reálné příjmy.
- Inflace by měla podle projekcí dosáhnout vrcholu kolem 4,8 % v červnu, ačkoli výhled zůstává nejistý kvůli geopolitickému vývoji.
- Ropný šok zvýšil inflační tlaky a prostřednictvím vyšších nákladů na energie a dopravu se přelévá do dalších sektorů.
- I pokud ceny ropy klesnou, očekává se, že inflační dopady po určitou dobu přetrvají.
- RBA naznačuje, že bez konfliktu na Blízkém východě mohla být trajektorie sazeb méně restriktivní. Současné podmínky však vyžadují přísnější postoj.
- Rostoucí ceny pohonných hmot snižují reálné příjmy domácností a zhoršují celkové ekonomické podmínky.
- Centrální banka připouští rizika recese, pokud bude konflikt dlouhodobý. Zároveň zdůrazňuje, že tato rizika bude průběžně vyhodnocovat.
- Dopad na měnovou politiku: RBA zůstává závislá na datech a flexibilní. Je připravena upravit svůj postoj podle rovnováhy mezi inflací, růstem a pracovním trhem.
Graf AUDUSD (D1)
Zdroj: xStation5
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Shrnutí trhů: Evropské akciové trhy rostou 🚀 V centru pozornosti jsou banky, obrana a technologie 💡
Graf dne 📈 Dosáhne ropa 150 USD? Enverus varuje (05.05.2026)
Ekonomický kalendář: V centru pozornosti ISM služeb a report JOLTS z USA
Ranní shrnutí 📈 Bitcoin se odráží na 81 tis. USD, Wall Street posiluje navzdory rostoucím cenám ropy (05.05.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.