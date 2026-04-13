Revolution Medicines roste o 36 % po lepších než očekávaných datech z fáze 3 u rakoviny slinivky

- Akcie Revolution Medicines vzrostly o více než 35 % po silných datech z fáze 3 u rakoviny slinivky.
- Daraxonrasib zlepšil medián celkového přežití na 13,2 měsíce oproti 6,7 měsíce u chemoterapie.
- Investoři nyní čekají na plán regulatorního podání a plná data na ASCO 2026.
Akcie Revolution Medicines v pondělí vzrostly přibližně o 36,2 % na 131,32 USD poté, co společnost zveřejnila pozitivní topline výsledky studie fáze 3 RASolute 302 s přípravkem daraxonrasib u dříve léčeného metastatického duktálního adenokarcinomu pankreatu (PDAC). Růst přišel po datech, která ukázala, že jednou denně podávaný perorální lék výrazně zlepšil přežití oproti standardní chemoterapii, což investorům přineslo potenciálně zásadní katalyzátor v jedné z nejsmrtelnějších onkologických indikací. Zdroj: xStation5
Studie fáze 3 přinesla silný benefit v přežití
Revolution Medicines uvedla, že daraxonrasib splnil všechny primární i klíčové sekundární cíle, včetně přežití bez progrese a celkového přežití. V celé intent-to-treat populaci dosáhl medián celkového přežití 13,2 měsíce oproti 6,7 měsíce u chemoterapie, s hazard ratio 0,40 a p-hodnotou pod 0,0001. Společnost zároveň uvedla, že lék byl obecně dobře tolerován a neobjevily se žádné nové bezpečnostní signály.
Do studie byli zařazeni dříve léčení pacienti s metastatickým PDAC, jejichž nádory nesly široké spektrum variant RAS, stejně jako pacienti bez identifikované mutace RAS. To je důležité, protože rakovina slinivky patří mezi nádory nejvíce řízené mutacemi RAS, které se vyskytují u více než 90 % případů. Reuters uvedl, že analytici nastavovali laťku mediánu celkového přežití zhruba na 11 až 12 měsíců, takže výsledek 13,2 měsíce výrazně překonal očekávání.
Proč je tento výsledek důležitý
Data mohou výrazně posílit komerční výhled Revolution Medicines. Společnost uvedla, že výsledky plánuje předložit globálním regulátorům včetně amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v rámci budoucí žádosti o registraci s využitím Commissioner’s National Priority Voucher, a zároveň je chce prezentovat na výročním kongresu American Society of Clinical Oncology v roce 2026. Reuters uvedl, že někteří analytici nyní vidí v daraxonrasibu potenciální nový standard léčby u dříve léčeného metastatického PDAC.
Trhy nyní budou sledovat načasování regulatorního podání Revolution Medicines, kompletní dataset na ASCO a také to, zda se firma dokáže rychle posunout směrem ke schválení do konce roku 2026. Investoři budou zároveň sledovat i širší potenciál tohoto kandidáta v pipeline, protože daraxonrasib je již zkoumán i v dalších pozdních studiích, včetně nemalobuněčného karcinomu plic.
