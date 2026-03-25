Rivian – partnerství s Uberem a model R2. Je to „zabiják Tesly“?

Rivian je stále nový a relativně malý hráč na trhu elektromobility, zároveň ale disponuje obrovským potenciálem. Jsou rizika, kterým firma čelí, stejně velká? Elektromobily bez ohledu na osobní postoj jednotlivých investorů zůstanou nepostradatelnou součástí automobilového průmyslu a dopravy po mnoho let, ne-li desetiletí. Rivalita mezi Teslou, BYD a tradičními automobilkami stojí v centru zájmu trhu i analytického výzkumu. Přesto rozsah těchto hráčů a intenzita jejich konkurence neznamenají, že už bylo o obchodních modelech řečeno vše.
Tesla i BYD se soustředí na honbu za úsporami z rozsahu, což tlačí marže v sektoru na nová minima, vynucuje si nákladné investice a živí cenové války. Tradiční automobilky v USA i v Evropě se zjevně potýkají s tím, jak „přestavět“ továrny, modelové řady, dealerské sítě i designová oddělení na elektrické vozy. V tomto kontextu představuje „postupný“ přístup Rivianu svěží vítr v odvětví i na trhu. Inovace ve výrobních technologiích, řízení a materiálech umožňují i relativně malým firmám konkurovat obřím konglomerátům, což by si ještě před deseti či dvanácti lety bylo těžké představit.
Nadcházející uvedení modelu R2 je podle mnoha analytiků a investorů pro firmu zlomovým okamžikem, a to z dobrého důvodu. Na R2 lze nahlížet ze dvou úhlů. Na jedné straně představuje odklon od dosavadního imperativu firmy: lehkosti a efektivity. Na druhé straně jde o krok směrem ke škálovatelnosti a růstu, což je nezbytné, má-li se firma stát něčím víc než jen tržní kuriozitou.
K dnešnímu dni má společnost řadu řešení unikátních pro celé odvětví, vlastní komponenty i software, které mohou konkurovat lídrům trhu navzdory tomu, že Rivian vynakládá jen zlomek jejich nákladů na vývoj a výrobu. Vertikální integrace systémů a řešení spolu s platformizací dává firmě výhodu, kterou na ultrakonkurenčním trhu zoufale potřebuje.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Další výhodu, která podle všeho ještě není plně započítána v tržní valuaci, firmě přináší její nedávná dohoda s Uberem. Vzhledem k potenciálu dodávat vozy hegemonovi trhu spolujízdy a také s ohledem na nedávný joint venture s Volkswagenem se Tesla může dostat do situace, kdy Rivian „přeskočí několik kroků“ a začne monetizovat robotaxi, aniž by musel řešit většinu problémů, se kterými se firma Elona Muska potýká.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Další podporou pro Rivian je těžko přehlédnutelný růst cen paliv. Ropný trh se nedokáže zbavit, ani výrazně snížit, své závislosti na Blízkém východě, globální ekonomika ale může svou závislost na ropě výrazně omezit. Cena benzinu v USA vzrostla za poslední měsíc zhruba o 30 %. Pokud vezmeme v úvahu téměř trvalou reputační krizi Elona Muska mezi současnými i potenciálními majiteli elektromobilů, mohou vysoké ceny paliv dát Rivianu šanci získat významný podíl na trhu v nejlepší možný okamžik, zvlášť když se blíží uvedení modelu R2.
Firma však stále čelí řadě rizik, nejen příležitostem. V tuto chvíli je stále ztrátová, i když trend se výrazně zlepšuje. Společnost slibuje výrazný růst finančních ukazatelů a data tyto ambice částečně podporují, přesto stojí za to položit si otázky:
- Do jaké míry je tento růst už započítán v ceně akcií, pokud vůbec?
- Jak pravděpodobné je, že firma naplní tak ambiciózní scénář expanze v tak složitém tržním prostředí?
Investoři, současní i potenciální, budou odpovědi na tyto otázky hledat během konferenčního hovoru společnosti k výsledkům 12. května.
RIVN.US (D1)
Akcie společnosti pokračují od začátku roku 2024 v volatilním uptrendu. Velmi důležitým signálem je překřížení EMA100 a EMA200, což je silný býčí signál. Je však třeba připomenout, že valuace i přes nedávné zisky stále zůstává výrazně pod maximy z období IPO v roce 2021.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Únik informací z Anthropicu a výprodej kyberbezpečnostních akcií
Unity roste o 10 % 🚨 Revoluce ve společnosti?
US Open: Írán odmítá Trumpův mírový plán, zatímco S&P 500 zůstává odolný
OpenAI ukončuje „Soru“ – co to znamená pro trhy?
