Robinhood míří do další velké role 💵

- BNY Mellon a Robinhood pomohou spravovat nové Trump Accounts pro děti.
- Stát má na každý účet vložit 1 000 USD pro děti narozené v letech 2025 až 2028.
- Peníze budou investovány do nízkonákladových amerických indexových fondů.
- Program podpořili i Dellovi, kteří chtějí přidat celkem 6,25 miliardy USD.
Americké ministerstvo financí vybralo společnosti BNY Mellon a Robinhood, které pomohou se spuštěním takzvaných Trump Accounts pro děti. BNY bude spravovat počáteční účty a podílet se na vývoji aplikace pro celý program, zatímco Robinhood zajistí roli brokera a prvního správce těchto účtů.
Program počítá s tím, že stát vloží na účet každého způsobilého dítěte 1 000 USD. Týká se to dětí narozených od 1. ledna 2025 do konce roku 2028. Cílem je podpořit dlouhodobé investování už od narození a vytvořit základní kapitál pro mladou generaci.
Peníze mají být investovány do amerických akciových indexových fondů s velmi nízkými náklady. Prostředky zároveň zůstanou zablokované do 18 let věku, takže nejde o běžný spořicí účet, ale spíše o dlouhodobý investiční program.
Významnou podporu celému projektu už dříve přislíbili také Michael a Susan Dellovi, kteří chtějí přispět částkou 250 USD pro 25 milionů amerických dětí. Celkově tak jde o dar v hodnotě 6,25 miliardy USD, který může programu dodat ještě větší rozměr.
Z pohledu trhu je zajímavé hlavně to, že se do programu zapojují dvě známé finanční značky. Pro Robinhood jde o další rozšíření aktivit mimo tradiční retailové obchodování, zatímco BNY Mellon posiluje svou roli důležitého institucionálního partnera. Program tak může mít nejen sociální, ale i výrazný byznysový dopad.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
