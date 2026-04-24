Robotaxi od Tesly se blíží. Musk plní dlouho slibovaný plán 🚘

- Tesla podle Muska zahájila výrobu Cybercabu.
- Vůz má být součástí sítě Robotaxi a je navržen bez volantu a pedálů.
- Projekt přichází v době slabších globálních prodejů Tesly.
- Hlavní nejistotou zůstávají regulace, bezpečnost a rychlost komerčního nasazení.
- Tesla podle Muska zahájila výrobu Cybercabu.
- Vůz má být součástí sítě Robotaxi a je navržen bez volantu a pedálů.
- Projekt přichází v době slabších globálních prodejů Tesly.
- Hlavní nejistotou zůstávají regulace, bezpečnost a rychlost komerčního nasazení.
Tesla podle Elona Muska zahájila výrobu svého dlouho očekávaného modelu Cybercab, který má být klíčovou součástí budoucí sítě robotaxi. Musk to oznámil v pátek na sociální síti X, čímž potvrdil start projektu, který firma slibovala už delší dobu.
Cybercab má představovat nový směr Tesly mimo klasický trh s elektromobily. Jde o futuristicky navržený dvoudveřový vůz pro dvě osoby, který byl představen bez volantu a pedálů. Právě tato konstrukce ale znamená, že Tesla bude pro širší nasazení pravděpodobně potřebovat výjimky od amerických regulátorů.
Automobilka chce Cybercab zařadit do své sítě Robotaxi, která má fungovat jako kombinovaná flotila vozidel s lidským bezpečnostním dohledem i bez něj. Pro Teslu jde o důležitý krok, protože autonomní řízení a robotaxi patří mezi hlavní argumenty, kterými Musk dlouhodobě podporuje růstový příběh firmy.
Start výroby přichází v době, kdy Tesla čelí slabším globálním prodejům. Cybercab tak může investorům nabídnout nový impuls a posílit víru, že firma dokáže najít další zdroj růstu mimo tradiční prodej elektromobilů. Zároveň ale zůstává otázkou, jak rychle se podaří překonat regulační překážky a zda bude technologie dostatečně připravena na komerční provoz.
Z pohledu investorů bude klíčové sledovat nejen tempo výroby, ale hlavně reálné nasazení Cybercabu do provozu. Pokud Tesla dokáže robotaxi úspěšně spustit ve větším měřítku, může jít o významný milník. Pokud se však projekt zdrží kvůli regulacím nebo technickým omezením, může očekávání trhu rychle ochladnout.
Graf TSLA.DE (D1)
Akcie Tesly zůstávají v technicky slabším nastavení a aktuálně se pohybují kolem 321,60 EUR. Cena se stále nachází pod EMA 50 na úrovni 332,65 EUR i pod SMA 100 na hodnotě 354,86 EUR, což potvrzuje, že střednědobý trend zůstává spíše negativní. Krátkodobě se Tesla pokusila o obrat, když cena prudce vyskočila k oblasti 337 EUR, ale tento růst zatím nedokázala udržet. Aktuální návrat pod hladinu 321,60 EUR naznačuje, že kupci ztrácejí kontrolu a trh znovu testuje nižší úrovně. RSI se nachází na hodnotě 47,1, tedy těsně pod neutrální hranicí, což ukazuje na slabší momentum bez jasného signálu přeprodanosti.
Pro návrat býčího scénáře by bylo důležité, aby se cena dostala zpět nad 332–337 EUR, kde se nachází EMA 50 a krátkodobá rezistenční zóna. Pokud se akcie udrží pod touto oblastí, zůstává vyšší riziko dalšího poklesu směrem k podpoře okolo 311 EUR. Případné prolomení této hladiny by mohlo otevřít prostor k opětovnému testu oblasti 290 EUR, odkud přišel poslední výrazný odraz.
Zdroj: xStation5
