🛢️⬇️ Ropa Brent ztrácí více než 11 %

Masivní pokles cen: Reakce na potenciálně blížící se mír
Informace o možné dohodě mezi USA a Íránem vyvolaly prudký výprodej na komoditních trzích. Ropa Brent výrazně klesla pod 100 USD za barel a ztrácí téměř 12 %. Ropa WTI pak odepsala téměř 13 % a propadla se pod 90 USD za barel. Klíčovým impulzem pro tento pohyb byl report agentury Axios, který upozornil na vznik jednostránkového memoranda.
Titulky poskytnuté agenturou Bloomberg, které mají pocházet z nejvyšší americké úrovně, naznačují, že obě strany mají zrušit blokádu Hormuzského průlivu a Írán se má zavázat k vyhlášení moratoria na další obohacování uranu. Samotné Spojené státy upozorňují, že celá jaderná dohoda má být vyjednána až později. Pokud tedy má být míru skutečně dosaženo v příštích desítkách hodin, nelze vyloučit, že to ještě není konec volatility na trhu s ropou.
Současný pokles zapadá do situace z 90. let. To může znamenat, že nejhorší je za námi, ale volatilita může být stále poměrně výrazná. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Diplomatický pokrok: Signály z Washingtonu a Teheránu
Data z informačních terminálů a vyjádření politiků naznačují, že jednání jsou ve velmi pokročilé fázi:
- Donald Trump a Project Freedom: Prezident na Truth Social oznámil pokrok v jednáních a dočasné pozastavení operace doprovodu lodí přes Hormuzský průliv, aby dal šanci dokončení dohody.
- Konec Epic Fury: Ministr zahraničí Marco Rubio oznámil konec vojenské operace Epic Fury s tím, že jejích cílů bylo dosaženo.
- Gesta ze strany Íránu: Íránské námořnictvo (IRGC) prohlásilo, že zajistí bezpečný průjezd Hormuzským průlivem, což je klíčové pro odblokování globálních dodávek. Důležité však je, že nebyly poskytnuty žádné informace o tom, zda budou účtovány nějaké poplatky.
Jde o finální dohodu, nebo jen o další naději?
- Navzdory obrovskému optimismu není situace zatím zcela jasná. Jde spíše o ověřovací fázi než o definitivní konec konfliktu:
- 48 hodin pravdy: USA očekávají odpověď Íránu na nový návrh během příštích dvou dnů.
- Logistické problémy: I pokud bude Hormuzský průliv okamžitě otevřen, v regionu stále zůstává uvězněno více než 1 550 komerčních plavidel. Návrat trhu s ropou k plné normalizaci by mohl trvat přibližně půl roku a v případě plynu pravděpodobně ještě déle.
- Jaderná otázka na později: Nové zprávy naznačují, že kompletní jaderná dohoda má být vyjednána až později. To znamená, že současná „dohoda“ se zaměřuje hlavně na ukončení bojů a odblokování obchodních tras.
Ropa Brent rychle ztrácí a testuje 50seanční průměr. Pokud bude tato linie proražena, cesta do pásma 80–85 zůstane otevřená. Přesto může být stále příliš brzy na oznámení konce války a začátku míru. Zdroj: xStation5
