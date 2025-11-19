Ropa klesá kvůli nadbytku zásob, ale napětí na trhu s palivy brání hlubším ztrátám

-
Ropa Brent klesla o 1 % na 64,18 USD, WTI na 60,11 USD.
Zásoby ropy v USA vzrostly, což zvýšilo obavy z převisu nabídky.
Sankce na ruské ropné firmy a útoky na infrastrukturu tlačí ceny paliv vzhůru.
Trh balancuje mezi rostoucími zásobami a geopolitickými riziky.
Ceny ropy dnes oslabily, protože vyšší zásoby surové ropy ve Spojených státech znovu oživily obavy z nadbytku nabídky. Pokles však byl omezen napjatou situací na trhu s rafinovanými palivy, zejména kvůli přetrvávajícím útokům na ruskou ropnou infrastrukturu.
Kontrakt na Brent crude klesl o 71 centů (1 %) na 64,18 USD za barel, zatímco americká WTI oslabila o 63 centů (1 %) na 60,11 USD. Oba kontrakty přitom v úterý zpevňovaly o více než 1 % díky zprávám o výpadcích v ruských dodávkách nafty.
Podle údajů Amerického ropného institutu (API) zásoby ropy v USA vzrostly v týdnu do 14. listopadu o 4,45 milionu barelů, zásoby benzínu o 1,55 milionu barelů a destilátů o 577 tisíc barelů. To vnímali analytici ING jako medvědí signál, i když upozornili, že trh více sleduje rizika na straně nabídky než samotný přebytek zásob.
Napětí na trhu posílily také americké sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil, které vstoupí v platnost 21. listopadu a nutí firmy ukončit spolupráci s těmito producenty. Sankce již omezují příjmy Ruska z vývozu ropy a odběratelé v Číně a Indii se začínají obracet na alternativní dodavatele.
Současně došlo po ukrajinských útocích na ruská energetická a přístavní zařízení k prudkému růstu marží na diesel v Evropě, které se v úterý dostaly na nejvyšší hodnoty od září 2023. To reflektuje i zvýšené rafinérské marže na globálním trhu.
Očekávaná oficiální vládní data o zásobách ropy v USA budou zveřejněna později během dne. Reuters uvádí, že analytici očekávají naopak pokles zásob o přibližně 600 000 barelů, což by mohlo krátkodobě obrátit vývoj cen.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americké ropy WTI se nachází v korekční fázi po předchozím růstu, kdy nedokázala udržet hladinu 60,60 USD, odpovídající 78,6 % Fibonacciho retracementu z předchozího poklesu. Aktuálně se ropa obchoduje kolem 59,61 USD, což je pod klíčovou úrovní 50 % Fibonacciho retracementu (59,69 USD). Cena již prorazila pod oba klozavé průměry EMA 50 (60,00 USD) a SMA 100 (59,59 USD). CCI prudce klesl do záporných hodnot na úrovni -173,7, což naznačuje momentálně silný prodejní tlak. Objem obchodů zůstává zvýšený, což potvrzuje nervozitu na trhu a vyšší volatilitu.
Zdroj: xStation5
