Ropa opět na úrovni 100 USD 🚀

- Ceny ropy se opět pohybují kolem 100 USD za barel
- Za tento týden ropa přidala téměř 15 %
- Írán není ochoten jednat bez zrušení americké blokády v Hormuzu
Ceny ropy se opět velmi přiblížily úrovni 100 dolarů za barel, a to i navzdory tomu, že Izrael a Libanon prodloužily příměří o tři týdny. Ropa za tento týden přidala již téměř 15 %. Trhy se i nadále obávají, že přetrvávající blokáda a konflikty mohou omezit dodávky ropy, což má vliv na globální ekonomiku.
Konflikt mezi Izraelem a ozbrojenou skupinou Hizballáh v Libanonu, která je podporovaná Íránem, je jedním z několika klíčových problémů již osmitýdenního konfliktu na Blízkém východě. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem trvá již od 8. dubna, stále však probíhá americká blokáda Hormuzu ve snaze přimět Írán k dalšímu kolu mírových jednání.
Írán je dle svých vyjádření ochoten jednat, pokud by došlo k ukončení americké blokády Hormuzu, v opačném případě není vyjednáváním nakloněn. Trump také nařídil odstřelovat veškeré lodě, které se pokusí rozmisťovat miny v Hormuzském průlivu. Situace je i nadále mezi oběma stranami velmi napjatá, a to i přesto, že minulý pátek trhy velmi pozitivně reagovaly na otevření Hormuzského průlivu, který byl ještě během soboty uzavřen.
Světové trhy se však i přes pokračující globální nejistotu pohybují blízko svých maxim, americký index S&P 500 včera uzavřel nad hodnotou 7 100 a i dnešní futures naznačují pozitivní vývoj na akciových trzích. Na futures index S&P 500 přidává 0,5 %, trhy jsou tak zatím klidné a spíše se soustředí na probíhající výsledkovou sezónu. Podobný vývoj lze vidět i na německém indexu DAX, který také během dneška roste o více jak 0,5 %.
Graf OIL (H1)
Zdroj: xStation
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Graf dne: US100 (24. 4. 2026)
IEA varuje: Trh s plynem zůstane napjatý i v dalších letech 🚨
Ekonomický kalendář: Data UoM z USA v centru pozornosti (24. 4. 2026)
Cena pšenice je nejvýše od roku 2024 ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.