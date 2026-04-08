Ropa padá o 10 % 📉

Ropa prudce klesá poté, co USA na poslední chvíli zrušily plánovaný útok na Írán a prostřednictvím mediace za účasti Pákistánu se s Teheránem dohodly na dvoutýdenním příměří. Brent crude (OIL) ztrácí více než 10 % a pohybuje se kolem 94 USD za barel, přestože na začátku seance otevřela ještě níže poblíž 91 USD.
- Část tankerové dopravy přes Hormuzský průliv se obnovuje, což by mělo krátkodobě zmírnit nabídková omezení a umožnit Evropě a Asii částečně doplnit zásoby. Trump uvedl, že USA už během dřívějších jednání souhlasily s částmi 10bodového mírového návrhu Íránu, tedy ještě před útoky USA a Izraele na Teherán. Podle amerického prezidenta byly vojenské cíle operace splněny a navržený rámec by mohl sloužit jako výchozí bod pro širší dohodu.
- Zásadní opravy ropné infrastruktury v Perském zálivu ale pravděpodobně zůstanou pozastavené až do dosažení plné mírové dohody, nikoli pouze dočasného příměří. Podle Rystad Energy by kompletní obnova infrastruktury v regionu mohla trvat roky a stát více než 25 miliard USD.
- Pokud by se nakonec podařilo uzavřít komplexní dohodu, ceny ropy by se mohly dostat pod tlak směrem k úrovním před konfliktem, tedy přibližně k 71 USD za barel. Tento scénář je ale zatím nejistý. V příštích týdnech proto trh pravděpodobně zůstane ve stavu vyčkávání mezi rizikem obnovení konfliktu, které by mohlo vyvolat další cenový skok, a možností hlubšího poklesu.
I v případě klidnější situace bude oprava škod na rafinérské infrastruktuře pravděpodobně trvat několik měsíců, zatímco úplné zotavení potrvá výrazně déle. Trhy se nyní zaměří na signály z delegací USA a Íránu, především na klíčové červené linie, jako je obohacování uranu – na kterém Teherán trvá pro civilní účely – a kontrola tranzitu přes Hormuzský průliv. Potenciální poplatky kolem 2 milionů USD za tanker by mohly Íránu vygenerovat až 40 miliard USD ročně, což by v kombinaci s uvolněním sankcí výrazně posílilo jeho pozici v regionu. To je scénář, který Washington a jeho spojenci nemusí být ochotni přijmout. Přes průliv každoročně propluje kolem 20 000 plavidel.
OIL (H1)
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.