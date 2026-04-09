Ropa znovu zdražuje. Trh se bojí, že příměří dlouho nevydrží 🚨

- Ceny ropy vzrostly asi o 3 % kvůli pochybnostem o stabilitě příměří.
- Trh se obává, že provoz v Hormuzském průlivu zůstane omezený.
- Rizika představují hlavně bezpečnostní hrozby, miny a vysoké náklady na přepravu.
- Geopolitická prémie v cenách ropy zatím z trhu nezmizela.
Ceny ropy dnes vzrostly přibližně o 3 %, protože trh začal znovu přeceňovat rizika spojená s křehkým příměřím na Blízkém východě. Investoři totiž pochybují, že by v nejbližší době došlo k plnému obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který je klíčovou trasou pro přepravu ropy a plynu.
Severomořský Brent se dostal na 97,71 USD za barel, zatímco americká ropa WTI vzrostla na 97,40 USD. Oba benchmarky přitom v předchozí seanci spadly pod hranici 100 USD, když trh sázel na to, že příměří povede k rychlému uklidnění situace a obnovení toku surovin. Nyní je ale zřejmé, že geopolitická prémie z cen ropy zatím nezmizela.
Důvodem jsou pokračující pochybnosti o trvanlivosti dohody i přetrvávající bezpečnostní rizika v oblasti. Lodní společnosti stále čekají na jasnější podmínky, než se naplno vrátí k tranzitu přes průliv. I v případě obnovení přepravy navíc zůstávají ve hře miny, zvýšená vojenská přítomnost a vyšší náklady na pojištění i dopravu.
Napětí dále podporují zprávy o útocích na infrastrukturu v regionu. Podle dostupných informací byly po příměří terčem útoků i některé energetické objekty v okolních zemích včetně trasy v Saúdské Arábii, která slouží jako alternativa k zablokovanému Hormuzskému průlivu. To ukazuje, že riziko výpadků dodávek zůstává i nadále vysoké.
Na trhu se zároveň objevují první náznaky opatrného návratu exportu. Některé společnosti už objednávají tankery pro nakládku blízkovýchodní ropy do Asie a část lodí v Perském zálivu se připravuje k odplutí. Přesto převládá názor, že situace zůstane v nejbližších dnech velmi volatilní.
Výhled do budoucna mezitím mírně upravila také Goldman Sachs, která po oznámení příměří snížila odhad cen ropy pro druhé čtvrtletí roku 2026. I přes tento krok ale současný vývoj ukazuje, že trh zatím s rychlým návratem k normálu příliš nepočítá.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI se nyní pohybuje kolem 99,04 USD a po prudkém výprodeji z oblasti 117,66 USD se postupně stabilizuje. Trh se odrazil od minima poblíž 91,22 USD a nyní se vrací nad Fibonacciho úroveň 23,6 % na 97,46 USD, což je první známka zlepšení krátkodobého sentimentu. Aktuální růst ale zatím naráží na blízkou rezistenci v pásmu kolem 100–101,32 USD, kde se navíc nachází i EMA 50 na úrovni 100,23 USD.
Z technického pohledu zůstává širší krátkodobý trend stále opatrný, protože cena se i nadále drží pod SMA 100 na 106,23 USD a pod hlavními vyššími Fibonacciho hladinami. Na druhou stranu je vidět, že kupci po předchozím propadu znovu získávají půdu pod nohama. CCI vystoupalo na 140,9, což ukazuje na silnější krátkodobý nákupní impuls, zatímco Momentum na hodnotě 106,27 potvrzuje zlepšující se dynamiku růstu.
Pro další vývoj bude klíčové, zda se ropě podaří udržet nad 97,46 USD a zároveň prorazit oblast 100–101,32 USD. Pokud by k tomu došlo, trh by mohl zamířit k dalším rezistencím na 104,44 USD a následně k 107,56 USD. Naopak při odmítnutí růstu by se pozornost znovu přesunula k supportu kolem 97,46 USD, případně níže do pásma 91,22 USD.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.