Ropa ztrácí na síle po signálu možného dialogu USA s Íránem

-
Ropa Brent a WTI dnes korigovaly po signálu možné diplomacie mezi USA a Íránem.
-
Za leden ale ropa vykázala největší měsíční růst za několik let – Brent +14,5 %, WTI +12 %.
-
Silnější dolar oslabil poptávku po komoditách obchodovaných v USD.
-
Geopolitické riziko a narušení těžby nadále drží ceny ropy v napětí.
-
Ropa Brent a WTI dnes korigovaly po signálu možné diplomacie mezi USA a Íránem.
-
Za leden ale ropa vykázala největší měsíční růst za několik let – Brent +14,5 %, WTI +12 %.
-
Silnější dolar oslabil poptávku po komoditách obchodovaných v USD.
-
Geopolitické riziko a narušení těžby nadále drží ceny ropy v napětí.
Ceny ropy v závěru ledna oslabily poté, co americký prezident Donald Trump naznačil ochotu jednat s Íránem o jeho jaderném programu. Tato změna rétoriky přispěla ke zmírnění obav z přímého vojenského konfliktu, který by mohl narušit dodávky ropy z regionu Perského zálivu. Ropa Brent klesla o 1,10 USD na 69,61 USD za barel, zatímco americká WTI ztratila 1,25 USD na 64,17 USD.
Přesto zůstávají ceny ropy na mnohaměsíčních maximech – Brent zaznamenal měsíční nárůst o 14,5 %, což je nejvyšší růst od ledna 2022, a WTI přidala 12 %, nejvíce od července 2023. K tomuto růstu přispělo napětí mezi USA a Íránem, vojenské přesuny v regionu a spekulace o možných dodavatelských výpadcích.
Dnešní pokles reflektuje nejen možné uvolnění geopolitického napětí, ale i posílení amerického dolaru, který snižuje atraktivitu ropy pro zahraniční kupce. Dolar reagoval na očekávané jmenování nového šéfa Fedu a možnou dohodu v Kongresu o odvrácení rozpočtového provizoria.
I přes zklidnění situace analytici upozorňují, že riziková prémie zůstává ve hře. V regionu přetrvává napětí a USA spolu s Izraelem nadále zvažují cílené akce vůči Íránu, například zadržování tankerů, které by mohly destabilizovat přepravu přes strategický Hormuzský průliv. Ten je klíčový pro vývoz ropy ze Saúdské Arábie, Iráku, Kuvajtu, Kataru, Spojených arabských emirátů i samotného Íránu.
Na straně nabídky trh rovněž sleduje přerušení těžby v Kazachstánu, Rusku a Venezuele, které podle odhadů ovlivnilo více než 1,5 milionu barelů denně. Navíc mrazivá vlna v USA snížila domácí produkci o dalších 340 000 barelů denně.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy WTI po prudkém růstu až k úrovni 66,47 USD začala korigovat a aktuálně se obchoduje kolem 64,55 USD. Trh se tak stáhl k úrovním 23,6 % Fibonacciho retracementu (64,69 USD), která nyní funguje jako krátkodobá rezistence. Z pohledu technické analýzy se jedná o přirozenou korekci v rámci jinak stále pozitivního trendu. Důležitou oporou zůstává EMA 50 (64,03 USD), která byla několikrát otestována a zatím nebyla proražena. Její udržení je klíčové pro zachování růstového scénáře. Další podpora se nachází na úrovni 63,59 USD, což odpovídá 38,2% Fibonacciho retracementu, a následně SMA 100 (62,66 USD) poblíž 50% retracementu. CCI (-56,6) poukazuje na oslabení nákupního momenta a vstup do neutrální až lehce přeprodané oblasti. Momentum (99,8) rovněž klesá, což potvrzuje zpomalení tempa růstu. Objem obchodů zůstává relativně stabilní. Z technického pohledu by průraz nad 64,69 USD mohl otevřít cestu zpět k vrcholu na 66,47 USD, případně výše, pokud by geopolitické faktory znovu oživily nákupní zájem. Naopak průraz pod EMA 50 by mohl znamenat hlubší korekci směrem k 63 USD až 62 USD, kde se nachází silná oblast podpory.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovy❓ STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne 🚨
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.