Ropná nervozita v Asii sílí 🛢️

- Čína, USA a Japonsko držely v roce 2025 největší strategické zásoby ropy.
- Čína měla téměř 1,4 miliardy barelů, zatímco Indie jen kolem 21,4 milionu barelů.
- U Číny tvoří velkou část rezerv i komerční zásoby, které fakticky slouží jako strategické.
- Současná krize kolem Hormuzského průlivu zvyšuje tlak hlavně na země s menší rezervní kapacitou, zejména na Indii.
Největší asijští odběratelé ropy, především Čína a Indie, zatím zvládali dopady války v Perském zálivu díky náhradním dodávkám a čerpání zásob mimo hlavní obchodní trasy. Tento prostor se ale rychle zužuje. Provoz v Hormuzském průlivu prakticky zamrzl, plovoucí zásoby ruské i íránské ropy ubývají a tlak na ceny i energetickou bezpečnost v regionu sílí.
Zranitelnější pozici má nyní hlavně Indie. Ta je závislá nejen na dovozu ropy z oblasti Perského zálivu, ale také na dodávkách LPG, tedy zkapalněného plynu používaného při vaření. Indické rafinerie sice uvádějí, že mají surovinu zajištěnou přibližně na další měsíc, objem barelů dostupných na moři však rychle klesá a cenová výhoda ruské ropy už není tak výrazná jako v předchozích letech. To zvyšuje riziko růstu cen paliv, vyšší inflace a slabšího hospodářského růstu.
Naopak Čína vstupuje do současné krize z výrazně silnější pozice. Dlouhodobě budovala energetickou bezpečnost a podle odhadů měla ke konci roku 2025 strategické ropné zásoby ve výši téměř 1,4 miliardy barelů, což je zdaleka nejvíce na světě. Pro srovnání, Spojené státy držely zhruba 413 milionů barelů a Japonsko asi 263 milionů barelů. Právě Čína, USA a Japonsko tak v roce 2025 držely největší strategické zásoby ropy na světě.
Zdroj: EIA
Rozdíl mezi Čínou a Indií je z tohoto pohledu mimořádně výrazný. Zatímco Indie měla ve své strategické rezervě jen asi 21,4 milionu barelů, Čína disponovala zásobami, které jsou z globálního pohledu zcela dominantní. To jí dává mnohem větší schopnost tlumit krátkodobé výpadky dodávek i cenové šoky. Přesto ani Peking není vůči současné situaci imunní, protože bez fungujícího Hormuzského průlivu klesla globální nabídka ropy a tlak na asijské rafinerie i ceny suroviny roste.
Důležité je také to, že čínské zásoby nejsou tvořeny jen klasickou státní rezervou. Z odhadovaných 1,397 miliardy barelů připadá asi 359 milionů barelů na vládou držené zásoby a přibližně 1,038 miliardy barelů na komerční zásoby. V případě Číny se totiž velká část komerčních zásob fakticky chová jako strategická, protože národní ropné společnosti byly v posledních letech vedeny k budování nouzových zásob i v běžných komerčních skladech. Ve Spojených státech je situace odlišná: tam je Strategic Petroleum Reserve oddělena od komerčních zásob. Americká strategická rezerva činila v prosinci 2025 asi 413 milionů barelů, zatímco komerční zásoby dosahovaly přibližně 411 milionů barelů.
Zdroj: EIA
Americká strategická rezerva vznikla už v roce 1975 a její maximální kapacita dosahuje 714 milionů barelů. V březnu 2026 se Spojené státy spolu s dalšími členy Mezinárodní energetické agentury dohodly na koordinovaném uvolnění části strategických zásob po faktickém uzavření Hormuzského průlivu. To ukazuje, jak zásadní roli tyto rezervy znovu hrají v období geopolitických otřesů.
Významné zásoby drží i další státy. OECD Evropa měla ke konci roku 2025 přibližně 179 milionů barelů, Jižní Korea kolem 79 milionů, Saúdská Arábie asi 82 milionů a Írán zhruba 71 milionů barelů. U některých zemí Blízkého východu je ale obtížné přesně rozlišit, co je čistě strategická a co komerční zásoba, takže odhady jsou spíše konzervativní.
V aktuální situaci tak zůstává klíčové, že Asie už ztrácí své dosavadní náhradní cesty k ropě. Indie je pod tlakem kvůli slabým rezervám i vysoké závislosti na dovozu, zatímco Čína těží z obrovských zásob a silnější vyjednávací pozice. Ani ta však nebude chráněna neomezeně, pokud se omezení v oblasti Hormuzu protáhnou a tok ropy zůstane narušený delší dobu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
