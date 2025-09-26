Ropný trh v napětí – OPEC+ selhává a Rusko omezuje vývoz

Ceny ropy v uplynulém týdnu prudce vzrostly a míří k největšímu týdennímu zisku za poslední tři měsíce, když si připisují více než 4% růst. Za tímto pohybem stojí kombinace technických omezení OPEC+ a výpadků v ruském exportu paliv, které společně udržují trh v napjaté rovnováze a tlačí ceny vzhůru.
Skupina OPEC+, která pokrývá polovinu světové nabídky ropy, zaostává za svými produkčními cíli o téměř 500 000 barelů denně, což odpovídá zhruba 0,5 % globální poptávky. Od dubna do srpna naplnila pouze 75 % plánovaného navýšení těžby, přičemž většina členů již naráží na své kapacitní limity. Významné rezervy mají pouze Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, ostatní – například Kazachstán, Rusko nebo Alžírsko – jsou již blízko maxim.
Tato situace je komplikována tzv. kompenzačními škrty, kdy země musejí dodatečně snižovat těžbu kvůli předchozímu překračování kvót. Reálný přínos plánovaných navýšení produkce v září a říjnu tak podle analytiků bude pouze poloviční. Výsledkem je dlouhodobě napjatý trh, který reaguje růstem cen – Brent se drží poblíž sedmitýdenního maxima 69 USD za barel a rozdíl mezi promptní a budoucí dodávkou dosahuje prémiových 2,39 USD, což naznačuje akutní nedostatek dostupné ropy.
Tuto situaci dále zhoršují geopolitické faktory. V reakci na ukrajinské útoky dronů na ruskou energetickou infrastrukturu oznámila Moskva zákaz vývozu nafty až do konce roku a prodloužila zákaz exportu benzínu. To silně zasahuje zejména Evropu, která je na dovozu ruských destilátů strukturálně závislá. Samotné Rusko navíc již čelí vnitrostátním výpadkům dodávek, což ukazuje napětí v domácím zásobování.
Zahraničněpolitické napětí dále eskaluje. NATO pohrozilo reakcí na další narušení vzdušného prostoru, což zvyšuje riziko nových sankcí na ruský ropný sektor. Naopak mírnou úlevu na straně nabídky by mohl přinést plánovaný restart vývozu ropy z iráckého Kurdistánu do Turecka.
Na straně poptávky pak pozitivně překvapil vývoj v USA, kde HDP za poslední čtvrtletí vzrostl anualizovaně o 3,8 %, což signalizuje silnou ekonomiku. Tento růst by však mohl přimět americkou centrální banku Fed k opatrnosti při dalším snižování úrokových sazeb – minulý týden totiž provedla první pokles sazeb od prosince.
Souhrnně lze říci, že současný růst cen ropy je tažen především kombinací strukturálně omezené nabídky ze strany OPEC+, výpadky v ruském exportu a silnou poptávkou, zejména z USA. Trh se tak stále více přiklání k názoru, že obavy z nadbytku ropy byly předčasné – a že riziko dalšího růstu cen zůstává vysoké.
Graf OIL (H1)
Cena ropy se drží v pozitivním trendu, i když v posledních hodinách probíhá krátkodobá korekce. Aktuálně se obchoduje na 68,52 USD a opírá se o EMA 50 na úrovni 68,20 USD, což zatím slouží jako krátkodobá dynamická podpora. Významnější support se nachází na SMA 100 (67,51 USD), který se stále nachází v bezpečné vzdálenosti a potvrzuje pozitivní nastavení trendu.
Nejbližší rezistence je patrná na úrovni 68,91 USD, což představuje lokální maximum. Proražení této hladiny by otevřelo prostor pro další růst směrem k 69,50–70,00 USD. Naopak případný průraz pod EMA 50 by mohl přinést tlak k další klíčové podpoře na 66,78 USD, kde se nachází poslední významný support.
%R se aktuálně nachází na hodnotě -31, tedy blízko překoupeného pásma, což může signalizovat krátkodobé vyčerpání růstového pohybu. Momentum však zůstává nad neutrální hranicí (101,032), což naznačuje, že kupci si stále udržují převahu. Objem obchodů zatím neukazuje na výrazné výkyvy, ale při průrazu rezistence nebo supportu lze očekávat zvýšenou volatilitu.
Zdroj: xStation5
