🚨Rusko se údajně snaží vyřadit Starlink ze hry. Začíná nová etapa války na Ukrajině? 🛰️

- Rusko se údajně snaží narušit fungování sítě Starlink, kterou Ukrajina využívá k řízení dronů středního dosahu
- Elektronický boj se vedle dronů a satelitní komunikace stává jedním z rozhodujících prvků moderních konfliktů
- Reuters zároveň upozorňuje, že technické parametry ani účinnost ruských systémů určených k rušení Starlinku nebylo možné nezávisle ověřit
- Rostoucí význam satelitních technologií zvyšuje zájem investorů o obranný a vesmírný sektor
- Rusko se údajně snaží narušit fungování sítě Starlink, kterou Ukrajina využívá k řízení dronů středního dosahu
- Elektronický boj se vedle dronů a satelitní komunikace stává jedním z rozhodujících prvků moderních konfliktů
- Reuters zároveň upozorňuje, že technické parametry ani účinnost ruských systémů určených k rušení Starlinku nebylo možné nezávisle ověřit
- Rostoucí význam satelitních technologií zvyšuje zájem investorů o obranný a vesmírný sektor
Moderní války už nerozhodují jen tanky nebo dělostřelectvo. Stále větší roli hrají satelitní komunikace, bezpilotní systémy a elektronický boj. Nejnovějším příkladem je snaha Ruska omezit fungování sítě Starlink, kterou ukrajinská armáda ve velkém využívá k řízení dronů středního dosahu. Právě tyto drony se v průběhu letošního roku staly jednou z nejúčinnějších zbraní Ukrajiny. Dokážou zasahovat sklady paliva, logistické trasy, velitelská centra nebo systémy protivzdušné obrany desítky kilometrů za frontovou linií. Jejich výhodou jsou nízké náklady, vysoká přesnost a možnost řízení prostřednictvím satelitního internetu Starlink, který byl dosud považován za mimořádně odolný vůči elektronickému rušení.
Podle reportáže agentury Reuters se Rusko snaží tuto výhodu neutralizovat kombinací elektronického boje a změn ve vojenské logistice. Kromě maskování zásobovacích tras a využívání civilních vozidel k přepravě paliva nasazuje také rušicí systémy, které mají narušovat spojení mezi operátory a drony využívajícími Starlink. Reuters zároveň upozorňuje, že konkrétní parametry těchto systémů ani jejich účinnost nebylo možné nezávisle ověřit.
Jisté však je, že elektronický boj se stává jednou z rozhodujících součástí moderních konfliktů. Každá nová technologie, která jedné straně přinese výhodu, vyvolá snahu protivníka najít způsob, jak ji obejít nebo znefunkčnit. Platí to i pro satelitní komunikaci, která se z původně civilní služby stala strategickou součástí vojenských operací.
Vývoj zároveň podtrhuje rostoucí význam společnosti SpaceX. Starlink už dávno není jen poskytovatelem satelitního internetu pro odlehlé oblasti, ale stal se kritickou infrastrukturou využívanou armádami, vládami i záchrannými složkami. Právě rostoucí význam satelitních technologií patří mezi důvody, proč investoři věnují stále větší pozornost vesmírnému a obrannému sektoru.
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