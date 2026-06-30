Růst HDP ve Spojeném království nižší, než se čekalo. Maloobchodní tržby v Německu vyšší, než se čekalo

Ekonomika Spojeného království v posledním údaji meziročně vzrostla o 0,9 %, čímž zaostala za předchozí hodnotou i tržním očekáváním na úrovni 1,1 %. Mezikvartální růst HDP zůstal beze změny na 0,6 %, v souladu s odhady. V Německu maloobchodní tržby pozitivně překvapily. Meziměsíčně vzrostly o 1,1 % a meziročně o 1,8 %, čímž pohodlně překonaly očekávání. Dovozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,7 %, přebytek běžného účtu se zúžil na 22,1 mld. EUR a podnikové investice vzrostly mezikvartálně o 0,9 %, v souladu s odhady.
Data o HDP ve Spojeném království — klíčové informace
- Reálný HDP Spojeného království v 1. čtvrtletí 2026 vzrostl mezikvartálně o 0,6 %. Tím potvrdil dřívější odhad a znamenal jasné zrychlení oproti revidovanému růstu o 0,1 % ve 4. čtvrtletí 2025. Expanze byla široce rozložená a pozitivně přispěla všechna tři hlavní odvětví. Hlavním motorem růstu byly služby, které vzrostly o 0,8 %. To naznačuje, že domácí aktivita zůstala na začátku roku odolná.
- Roční růst HDP za rok 2025 byl mírně revidován níže na 1,3 % z 1,4 %, po růstu o 1,0 % v roce 2024. Revize byly relativně malé a odrážely hlavně aktualizovaná zdrojová data a změny v sezónním očištění.
- Reálný HDP na obyvatele vzrostl v 1. čtvrtletí o 0,6 % a meziročně byl vyšší o 0,7 %. To ukazuje na mírné zlepšení ekonomického výkonu na osobu.
- Situace domácností byla méně pozitivní. Reálný disponibilní příjem domácností na obyvatele v 1. čtvrtletí klesl o 0,8 %, čímž částečně zvrátil růst o 1,2 % ze 4. čtvrtletí 2025. Míra úspor domácností také klesla, a to o 0,7 procentního bodu na 8,9 %, hlavně kvůli slabšímu příspěvku nepenzijních úspor.
- Celkově data ukazují, že britská ekonomika vstoupila do roku 2026 v silnější kondici, především díky sektoru služeb. Slabší příjmy domácností a nižší úspory však naznačují, že spotřebitelé mohou zůstat pod tlakem navzdory lepšímu celkovému růstu HDP.
Graf EURGBP (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: ons.gov.uk
Zdroj: ons.gov.uk
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