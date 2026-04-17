Sam Altman a střet zájmů: Muž za ChatGPT čelí otázkám před historickým IPO

- Valuace 852 miliard: OpenAI plánuje IPO v roce 2026, uvnitř firmy ale rostou pochybnosti o načasování
- Žádný podíl, plat 66 tisíc: Altman nevlastní akcie OpenAI, jeho majetek je rozptýlen ve stovkách externích startupů
- Helion a 500 milionů: Altman navrhoval investici OpenAI do firmy, kde osobně vydělává - zaměstnanci se vzbouřili, vedení odmítlo
- CFO varuje: Finanční ředitelka Sarah Friar říká, že firma na IPO není připravena, ztráty v roce 2026 dosáhnou 14 miliard dolarů
- Nástupce ve hře: Někteří akcionáři soukromě zvažují, zda by měl Altman OpenAI přes IPO vést
OpenAI, tvůrce ChatGPT, se blíží k jednomu z nejočekávanějších burzovních debutů v historii. Společnost byla naposledy ohodnocena na 852 miliard dolarů a CEO Sam Altman plánuje vstup na burzu ještě v tomto roce. Právě teď však přicházejí odhalení, která celý plán komplikují.
Podle Wall Street Journal Altman během své kariéry vybudoval investiční portfolio ve stovkách startupů, v rozsahu srovnatelném s velkými rizikovými fondy. Některé z těchto firem později uzavřely smlouvy s OpenAI. Na rozdíl od většiny technologických lídrů Altman nevlastní přímý podíl ve společnosti, kterou vede, a jeho plat v roce 2024 údajně činil pouhých 66 tisíc dolarů. Jeho skutečný majetek je rozptýlen v externích projektech, což ztěžuje posouzení toho, zda jeho rozhodnutí slouží zájmům OpenAI, nebo jeho vlastním investicím.
Konkrétním příkladem je Helion, startup vyvíjející jadernou fúzi, kde je Altman jedním z největších investorů. Když firma začala zaostávat za slíbenými průlomy a docházely jí zdroje, Altman navrhl, aby OpenAI investovalo 500 milionů dolarů při valuaci 35 miliard. Zaměstnanci se znepokojili, OpenAI odmítlo, přesto však uzavřelo s Helionem komerční smlouvu, kterou firma později využívala při jednáních s investory ke zvýšení vlastní hodnoty.
Problémy nekončí u Helionu. Finanční ředitelka Sarah Friar interně upozorňuje, že OpenAI na IPO není připraveno. Projektované ztráty na rok 2026 dosahují 14 miliard dolarů. Někteří akcionáři údajně soukromě diskutují o možném nástupci Altmana. Sám Altman to v prosinci na podcastu okomentoval lakonicky: být CEO veřejné společnosti ho nenadchýna ani trochu.
Pro investory sledující AI sektor je to důležitý signál. IPO společnosti s takovým vlivem na globální technologický vývoj bude jednou z nejsledovanějších událostí roku, ale čím blíže je termín, tím více otázek zůstává bez odpovědi.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.