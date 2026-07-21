Samsung vstupuje do éry „fyzické AI“ a robotiky; akcie rostou o 3 % 🤖

Společnost Samsung Electronics (SMSN.UK) oficiálně oznámila vytvoření nové strategické divize Robotics eXperience (RX). Tento krok jasně ukazuje, že jihokorejský gigant už robotiku nevnímá pouze jako vedlejší výzkumný projekt a přechází do fáze intenzivní komercializace.
Investoři na zprávu reagovali velmi pozitivně. Akcie společnosti na burze v Soulu vzrostly téměř o 6,8 %, zatímco globální depozitní certifikáty GDR obchodované v Londýně dnes posilují o 3 %.
Níže jsou hlavní body dnešního oznámení a důvody, proč je toto rozhodnutí tak důležité pro budoucnost společnosti.
Přímý dohled generálního ředitele a strategické personální přesuny
Divize RX nebude pouze další izolovanou součástí firemní struktury. Nová jednotka bude podléhat přímo generálnímu řediteli TM Rohovi, což zdůrazňuje její status absolutní priority.
Neméně důležité je výrazné posílení vedení. Tým pro robotickou strategii nyní vede Lee Dong-kun, manažer, který dříve odpovídal za robotickou strategii ve skupině Hyundai Motor Group. Podílel se také na určování směru vývoje společnosti Boston Dynamics, kterou skupina získala.
To ukazuje, že Samsung sází na odborníky s prokazatelnými zkušenostmi s komercializací pokročilých systémů.
Fyzická umělá inteligence jako nový motor růstu
Společnost se zaměřuje na vývoj humanoidních robotů, kteří propojují software využívající AI s pokročilou mechanikou. Tento koncept je známý jako „fyzická AI“.
Strategie Samsungu počítá s pragmatickým přístupem ve dvou fázích:
- Průmyslová fáze: Roboti mají nejprve zvýšit produktivitu a úroveň automatizace ve výrobních závodech.
- Spotřebitelská fáze: V delším horizontu se má technologie rozšířit do maloobchodu a domácností, kde budou stroje sloužit jako asistenti při každodenních činnostech.
Významný kapitál a výstavba „datové továrny“
Algoritmy pro řízení robotů vyžadují obrovské množství dat z reálného prostředí. Samsung proto oznámil plán vybudovat ve svém závodě v Gumi takzvanou „datovou továrnu“. Ta bude sloužit jako centrum pro sběr a analýzu dat z reálného průmyslového provozu.
Projekt je součástí rozsáhlého investičního balíčku. Samsung plánuje investovat až 60 bilionů wonů, přibližně 40,7 miliardy USD, v jihokorejském regionu Yeongnam.
Z této částky má být 19 bilionů wonů určeno na infrastrukturu pro fyzickou AI a výstavbu závodů na výrobu humanoidních robotů. Na projektu se bude podílet také společnost Samsung SDS.
Společnost se však neomezuje pouze na domácí trh. Oznámila také plán otevřít specializovaná výzkumná centra v USA, Číně a Japonsku, aby mohla využít místní talenty a rozvinuté inovační ekosystémy.
Shrnutí pro investory
Dnešní růst akcií v Londýně a Soulu odráží přechod od fáze oznámení k fázi realizace. Po loňském navýšení podílu ve společnosti Rainbow Robotics je dnešní spuštění divize RX logickým, ale zároveň velmi nákladným krokem směrem k diverzifikaci příjmů.
Samsung si uvědomuje, že trhy s chytrými telefony a spotřební elektronikou se postupně nasycují. Trh s polovodiči zároveň nadále vykazuje známky cykličnosti, i když jej výrazně ovlivňuje AI supertrend.
Automatizace využívající umělou inteligenci nabízí společnostem příležitost vytvořit zcela nový a potenciálně velmi silný zdroj příjmů na další desetiletí.
Při analýze cenového grafu akcií společnosti lze pozorovat dlouhodobý uptrend. Po nedávné korekci cena našla silnou podporu na úrovni 4 406 bodů a u 100periodického EMA (fialová linie).
Cena nedávno otestovala spodní Bollingerovo pásmo založené na 22denním klouzavém průměru s odchylkou ±2 směrodatné odchylky. To signalizovalo krátkodobě přeprodaný trh a vedlo k dynamickému odrazu, který je patrný na poslední zelené svíčce.
Indikátor RSI potvrzuje návrat nákupní síly. Odrazil se z oblasti blízko přeprodaných hodnot, přibližně kolem 30 bodů, a nyní roste na úroveň 42,8.
Zdroj: xStation
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
ASML nabídne zaměstnancům téměř 500 tisíc korun 💰🤝
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (20.7.2026)
Ranní shrnutí: Indexy hledají odraz ve stínu konfliktu USA–Írán (21.07.2026)📉
Boeing získává zpět důvěru regulátorů. Pomáhá mu velká objednávka i návrat výrobních pravomocí ✈️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.