Santander Brasil zaostává za mateřskou skupinou a trh spekuluje o odkupu akcií 💰

Akcie Banco Santander Brasil letos klesly přibližně o 21 %, což z nich dělá nejslabší titul mezi největšími brazilskými bankami. Vývoj je o to výraznější, že španělská mateřská společnost Santander naopak posílila zhruba o 24 %. Rozdíl ve výkonnosti tak prohloubil valuační mezeru mezi brazilskou dcerou a mateřskou skupinou na rekordní úroveň.
Investoři sledují hlavně ukazatel price-to-book, tedy poměr ceny akcie k účetní hodnotě firmy. Banco Santander Brasil se podle tohoto měřítka obchoduje s největším diskontem vůči mateřské společnosti od svého vstupu na burzu v roce 2009. Právě tento rozdíl znovu otevřel debatu, zda by Santander mohl menšinové akcionáře v Brazílii vyplatit a firmu stáhnout z burzy.
Podobný scénář není úplně nový. Santander se o stažení brazilské dcery z burzy pokusil už v roce 2014, kdy nabízel výměnu akcií za akcie mateřské společnosti. Tehdejší pokus však neuspěl, protože se nepodařilo získat dostatečnou podporu menšinových akcionářů. Dnes je na trhu volně obchodováno pouze kolem 10 % akcií brazilské jednotky v hodnotě přibližně 10,6 miliardy realů, tedy asi 1,95 miliardy USD.
Z finančního pohledu by případná nabídka na odkup nemusela být pro skupinu nereálná. Santander má silnou kapitálovou pozici a v posledních letech už několik svých dceřiných aktivit stáhl z burzy nebo začlenil do skupiny. Šlo například o platební společnost Getnet, americký spotřebitelský byznys nebo mexickou jednotku. To podporuje spekulace, že podobný krok by jednou mohl přijít i v Brazílii.
Na druhé straně část investorů pochybuje, že načasování je nyní ideální. Santander se totiž soustředí na integraci nových akvizic, včetně britské banky TSB a americké Webster Financial. Samotné vedení banky navíc možnost nabídky na odkup akcií veřejně příliš nepodporuje. To udržuje nejistotu a zvyšuje tlak na akcie brazilské dcery.
Hlavní problém Santander Brasil je ale provozní výkonnost. Banka čelí horším úvěrovým podmínkám v největší ekonomice Latinské Ameriky a zároveň silné konkurenci levnějších fintechových hráčů. Tradiční bankovní model je v Brazílii pod tlakem, protože digitální konkurenti dokázali oslovit miliony klientů, kteří dříve neměli plný přístup k bankovním službám.
Santander Brasil má zároveň vyšší expozici vůči spotřebitelským úvěrům než někteří jeho velcí domácí konkurenti. To zvyšuje citlivost výsledků na vysoké úrokové sazby, inflaci a zhoršenou schopnost domácností splácet dluhy. Míra delikvence u úvěrů po splatnosti více než 90 dní vzrostla během roku do března z 2,8 % na 3,3 %.
Slabší je také ziskovost. Ukazatel návratnosti hmotného vlastního kapitálu dosáhl v prvním čtvrtletí pouze 14,8 %, zatímco španělská jednotka vykázala 26 % a celá skupina 15,2 %. Santander přitom v Brazílii cílí na návratnost kolem 20 %, což ukazuje, že aktuální výsledky za očekáváním výrazně zaostávají.
Negativní náladu zhoršují také změny ve vedení. Z banky odešel finanční ředitel Gustavo Alejo, který míří do brokerské společnosti XP. Skončil také šéf korporátního a investičního bankovnictví Christian Egan. Následně odešel i generální ředitel Mario Leão, kterého nahradil Gilson Finkelsztain, bývalý šéf brazilské burzy B3.
Banka se snaží reagovat úsporami a změnou strategie. Zavírala pobočky, zužovala nabídku produktů a snižovala počet zaměstnanců. Za dvanáct měsíců do března propustila přibližně 6 200 lidí, což odpovídá asi 11 % brazilského personálu. Zároveň se snaží zvýšit příjmy z poplatků a snížit závislost na úvěrových produktech.
Brazílie přesto zůstává pro Santander strategicky důležitým trhem. Země stále představuje více než čtvrtinu globálních zaměstnanců skupiny a má významný podíl na jejích výnosech. Mateřská skupina proto nemůže brazilskou jednotku jednoduše ignorovat, i když její současná výkonnost zaostává.
Z pohledu investorů je situace rozpolcená. Na jedné straně rekordní valuační diskont zvyšuje spekulace o možné nabídce na odkup akcií. Na druhé straně slabší kvalita úvěrového portfolia, tlak fintechů, nižší ziskovost a manažerské změny ukazují, že problém není jen v tržním ocenění, ale i ve fundamentálním výkonu banky.
Klíčové bude, zda nové vedení dokáže zlepšit úvěrovou kvalitu, zvýšit návratnost kapitálu a ubránit pozici vůči digitální konkurenci. Pokud se obrat podaří, současný diskont může být pro investory zajímavý. Pokud ale problémy přetrvají, nízké ocenění může být spíše odrazem strukturálních slabin než příležitostí.
Graf Santander Brasil (BSBR.US, D1)
Zdroj: xStation5
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