ServiceNow se po výsledcích propadá o 13 % 📉 Začíná znovu výprodej softwarových akcií?

Prudký výprodej akcií ServiceNow po výsledcích za 1. čtvrtletí 2026 může na první pohled působit přehnaně. Společnost v tradičním smyslu nezklamala: tržby dosáhly 3,77 mld. USD oproti očekávaným 3,75 mld. USD, zatímco upravený zisk na akcii (EPS) činil 0,97 USD, tedy přesně v souladu s konsensem. Přesto akcie výrazně oslabily, protože trh očekával víc než jen „solidní“ výsledky. V případě ServiceNow investoři hledali jasné zrychlení růstu, silnější monetizaci AI a potvrzení, že firma zůstává jedním z nejdynamičtějších titulů v celém softwarovém sektoru. Širší segment softwaru je navíc v předobchodní fázi rovněž pod tlakem. Snowflake ztrácí kolem 3 %, Salesforce přes 4 %, HubSpot 4,5 %, Workday 5 % a Atlassian zhruba 6 %. Více než 7 % oslabuje i IBM po zveřejnění slabších dat z oblasti softwarových tržeb.
Největší zklamání: růst předplatného
Klíčovým problémem ve výsledcích byly tržby z předplatného, které tvoří jádro byznys modelu společnosti ServiceNow. Dosáhly 3,67 mld. USD, což znamená mírné překonání odhadů a meziroční růst o 22 %. Investoři však očekávali výrazně silnější výsledek. Management vysvětlil, že přibližně 75 bazických bodů růstu se ztratilo kvůli zpoždění při uzavírání několika velkých on-premise kontraktů na Blízkém východě, které souvisely s pokračujícím regionálním konfliktem.
Z fundamentálního pohledu to vypadá spíše jako problém načasování než jako známka slábnoucí poptávky. V současném tržním prostředí však investoři reagují více na momentum než na nuance.
Zvýšený výhled trh neuklidnil
Za normálních okolností by zvýšení celoročního výhledu akcie podpořilo. ServiceNow zvýšila svůj odhad celoročních tržeb z předplatného na 15,74 až 15,78 mld. USD z předchozích 15,53 až 15,57 mld. USD. Finanční ředitelka Gina Mastantuono zdůraznila, že aktualizovaný výhled už zahrnuje konzervativní předpoklady spojené se zpožděním kontraktů na Blízkém východě.
To je důležitý signál, který naznačuje, že vedení nevidí strukturální slabost poptávky. Investoři však tento krok interpretovali spíše jako snahu stabilizovat sentiment než jako silný katalyzátor obratu.
AI příběh je stále před monetizací
Z pohledu sektoru už klíčová otázka kolem ServiceNow nezní, zda firma roste, ale zda roste dostatečně rychle, aby ospravedlnila své postavení významného příjemce trendu AI. Společnost se prezentuje jako „AI control tower“ pro firemní klientelu. Problém je v tom, že trh už dnes nepožaduje jen silný příběh, ale i hmatatelný finanční dopad.
Management uvedl, že produktová linie AI směřuje k překročení 1 mld. USD tržeb v roce 2026, přičemž generální ředitel Bill McDermott naznačil, že realističtější by mohlo být číslo 1,5 mld. USD. Přesto už výhled do budoucna nestačí, pokud čtvrtletní výsledky neukazují jasný bod zlomu.
Fundamenty zůstávají silné
Právě zde je nejvíce vidět rozpor mezi reakcí trhu a provozní realitou. ServiceNow nevypadá jako firma, která čelí strukturálnímu zhoršování. Naopak dál vykazuje silný růst, zvyšuje výhled, realizuje agresivní zpětné odkupy akcií a uzavírá strategické akvizice.
Společnost během čtvrtletí odkoupila přibližně 20 milionů akcií, tedy více než dvojnásobek celkového objemu za celý rok 2025. Zároveň v předstihu dokončila akvizici kyberbezpečnostní firmy Armis v hodnotě 7,75 mld. USD. To nejsou známky firmy pod tlakem, ale společnosti se silnou finanční kapacitou a důvěrou ve svůj dlouhodobý směr.
Proč byla reakce tak prudká
Vysvětlení spočívá v tom, jak je ServiceNow oceňována. Firma už není vnímána jako typická růstová akcie, ale jako jeden z hlavních AI příběhů v podnikovém softwaru. Tím se laťka výrazně zvyšuje. Když už akcie od začátku roku výrazně ztrácely, trh nehledal „dost dobré“ čtvrtletí, ale výsledky, které by jasně změnily příběh.
Místo toho investoři dostali jen mírné překonání odhadů, vysvětlení kolem zpožděných kontraktů a doporučení počkat si na širší strategickou aktualizaci během nadcházejícího Analyst Day. To nestačilo a spustilo prudký výprodej, který se přelil i do dalších softwarových jmen, jako jsou Salesforce, Oracle a Adobe.
Krize trpělivosti, ne krize byznysu
Tuto reakci lze vnímat především jako reset očekávání, nikoli jako signál zhoršujících se fundamentů. Trh trestá ServiceNow ne za slabé výsledky, ale za to, že nepřinesla dostatečně silný důkaz zrychlení růstu taženého AI — a právě to investoři stále častěji očekávají od lídrů v oblasti infrastruktury a podnikového softwaru.
Toto rozlišení je důležité. V krátkém horizontu může sentiment zůstat křehký. V delším období bude klíčové, zda se odložené kontrakty vrátí do pipeline a zda AI skutečně výrazně zrychlí růst.
V tuto chvíli to vypadá spíše jako firma, která zklamala tempem, nikoli jako společnost ztrácející kontrolu nad svým byznysem. Valuace na základě očekávaných zisků za příštích 12 měsíců se aktuálně pohybuje kolem 23násobku, přičemž po otevření trhu může klesnout směrem k 21násobku, což naznačuje výrazné ochlazení investorských očekávání.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Výsledky obranného sektoru: Saab, Safran, Lockheed Martin
Akcie týdne – Schneider Electric: Tichý základ revoluce v AI a globální elektrifikaci
🎥 ServiceNow splnila očekávání, ale nejasnosti kolem AI posílají akcie dolů
Nvidia znovu dominuje Big Techu 🗽 Co ukazuje výsledková sezóna v USA?
