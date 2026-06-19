Siemens transformuje svůj byznys: Stane se z něj nový technologický gigant? ⚙️

Společnost Siemens očekává, že tržby z její digitální platformy Xcelerator se v letošním fiskálním roce více než zdvojnásobí. Německý průmyslový gigant tím pokračuje ve snaze přesvědčit investory, že už není pouze výrobcem automatizačních systémů, vlaků nebo zařízení pro energetické sítě, ale stále více také technologickou firmou s rostoucím podílem softwaru.
Platforma Xcelerator funguje jako průmyslový ekvivalent obchodu s aplikacemi. Zákazníci zde mohou nakupovat softwarová řešení Siemensu, produkty třetích stran i vybraný hardware, například novou lokomotivu Vectron X. Cílem je nabídnout firmám jedno místo, kde najdou vzájemně propojitelná řešení pro digitalizaci výroby, automatizaci, průmyslovou umělou inteligenci a řízení infrastruktury.
Podle technologického ředitele Petera Koerteho se tržby z Xceleratoru v minulém roce zvýšily šestinásobně a letos by se měly dále zdvojnásobit. Siemens zatím nezveřejňuje konkrétní čísla, protože podle vedení musí platforma nejprve dosáhnout dostatečného rozsahu. Přesto jde o důležitý signál, že firma chce stále větší část růstu stavět na softwaru, digitálních službách a opakujících se příjmech.
Zdroj: Bloomberg
Softwarová a servisní složka už dnes tvoří významnou část vybraných divizí Siemensu. V segmentu Digital Industries dosáhly celkové tržby v roce 2025 přibližně 17,79 miliardy EUR, z toho software tvořil asi 6,17 miliardy EUR. To znamená, že software představoval více než třetinu tržeb této divize. Ještě větší celkový objem tržeb vykazuje Smart Infrastructure, zatímco divize Mobility zůstává menší, ale i zde hrají služby důležitou roli. Siemens se stále více opírá o digitální a servisní model, který může přinášet stabilnější a maržově atraktivnější příjmy než samotný prodej průmyslového vybavení.
Tento posun zapadá do širší transformace průmyslového sektoru. Výrobci strojů, automatizačních systémů a infrastruktury se snaží doplnit tradiční byznys o cloudové služby, předplatné a digitální nástroje. Siemens už převedl část svých softwarových produktů na subscription model, díky kterému zákazníci platí průběžně a získávají pravidelné aktualizace i nové funkce.
Důležitou součástí strategie je také průmyslová umělá inteligence. Siemens chce Xcelerator využít jako základ pro zavádění AI do továren, například při prediktivní údržbě, plánování výroby nebo optimalizaci provozu. Největší úspěch má platforma zatím v Číně, kde se registrovalo přibližně 600 000 uživatelů. Zhruba 60 % tamních partnerů se podle firmy zaměřuje právě na aplikace průmyslové AI.
Zdroj: Bloomberg
Siemens se snaží změnit způsob, jakým ho trh vnímá. Mezi průmyslovými firmami má sice nejvyšší tržní kapitalizaci, přibližně 247,76 miliardy USD, ale proti technologickým gigantům stále výrazně zaostává. Nvidia má hodnotu kolem 5,10 bilionu USD, Alphabet 4,48 bilionu USD a Apple 4,38 bilionu USD. Rozdíl mezi průmyslovými a technologickými firmami je tak obrovský a ukazuje, proč se Siemens snaží získat alespoň část „technologické“ prémie v ocenění.
Generální ředitel Roland Busch ale realisticky připouští, že Siemens se maržím Nvidie pravděpodobně nepřiblíží. Klíčovou otázkou podle něj není to, zda může Siemens soupeřit s technologickými giganty velikostí, ale jak důležitou roli dokáže sehrát v jejich ekosystému. Právě propojení průmyslového know-how, softwaru, automatizace a AI může být oblastí, kde má Siemens silnou konkurenční výhodu.
Z investičního pohledu je příběh Siemensu zajímavý hlavně proto, že kombinuje tradiční průmyslovou stabilitu s rostoucím technologickým prvkem. Pokud se firmě podaří dál zvyšovat podíl softwaru a služeb, může to postupně zlepšovat marže, předvídatelnost tržeb i ochotu investorů ocenit Siemens blíže technologickým společnostem. Rizikem však zůstává, že transformace bude trvat déle a trh bude požadovat konkrétní čísla, nikoli jen silný strategický příběh.
Graf Siemens (SIE.DE, D1)
Zdroj: xStation5
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