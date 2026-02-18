Silné čtvrtletí pro Analog Devices a rekordní výhled

Společnost Analog Devices, globální lídr v oblasti analogových polovodičů a průmyslových řešení, zveřejnila výsledky za 1. fiskální čtvrtletí 2026, které výrazně překonaly očekávání trhu. Výhled pro 2. čtvrtletí rovněž převýšil konsensus analytiků, což potvrzuje silnou pozici společnosti v klíčových segmentech průmyslu, datových center a AI infrastruktury.
Finanční výsledky za 1Q 2026
- Tržby: 3,16 mld. USD (+30 % meziročně; konsensus 3,12 mld. USD)
- Zisk na akcii (EPS): 2,46 USD (konsensus 2,31 USD; před rokem 1,63 USD)
Tržby podle segmentů:
- Průmysl: 1,49 mld. USD (konsensus 1,50 mld. USD)
- Komunikace: 476,8 mil. USD (konsensus 432 mil. USD)
- Automotive: 794,4 mil. USD (konsensus 815,3 mil. USD)
- Spotřební segment: 399,8 mil. USD (konsensus 362,7 mil. USD)
- Hrubá marže: 71,2 % (konsensus 70 %)
- Provozní marže: 45,5 % (konsensus 43,8 %)
- Po zveřejnění výsledků akcie ADI vzrostly o více než 3 %, což odráží pozitivní reakci trhu.
Výhled pro 2Q 2026
- Tržby: 3,50 mld. USD (konsensus 3,23 mld. USD)
- EPS: 2,88 USD (konsensus 2,31 USD)
Výhled naznačuje pokračující silnou poptávku napříč průmyslovým, komunikačním a datovým segmentem, především díky pokračujícím investicím do generativní umělé inteligence. Management uvedl, že očekávané tržby za 2. čtvrtletí by mohly představovat nový rekord společnosti.
Reakce trhu a implikace pro investory
Pozitivní reakce akcií po zveřejnění výsledků a výhledu odráží konstruktivní sentiment investorů. Výsledky i výhled potvrzují, že společnost nadále efektivně škáluje své operace a udržuje solidní růst v klíčových segmentech polovodičů a AI infrastruktury.
Kontekst podnikání a výhled
Analog Devices zůstává lídrem v oblasti analogových polovodičů a průmyslových řešení. Růst společnosti je podporován investicemi do AI infrastruktury, rozšiřováním datových center a stabilní poptávkou ze strany klíčových průmyslových zákazníků.
Hlavní silné stránky:
- Provozní škála a viditelnost tržeb
- Silná poptávka v průmyslovém, komunikačním a spotřebním segmentu
- Vysoké hrubé a provozní marže
Hlavní výzvy:
- Makroekonomické a geopolitické tlaky
- Intenzivní konkurence v polovodičovém sektoru
- Nutnost udržet tempo inovací v rychle se vyvíjejícím trhu
Navzdory těmto faktorům naznačují aktuální výsledky a výhled ADI pokračující potenciál růstu tržeb a zisků a posilují její pozici na strategických trzích technologií a AI infrastruktury.
Klíčové body
- Silné výsledky za 1Q 2026: Tržby 3,16 mld. USD (+30 % meziročně) a EPS 2,46 USD – obojí nad konsensem.
- Solidní výhled pro 2Q 2026: Tržby 3,50 mld. USD a EPS 2,88 USD, podpořené poptávkou po AI infrastruktuře.
- Pozitivní reakce trhu: Růst ceny akcií odráží důvěru investorů.
- Konkurenční pozice: Provozní škála, viditelnost tržeb, vysoké marže a silná expozice vůči AI a průmyslovým polovodičům.
