SK Hynix zažil rekordní propad, AI euforie v Koreji tvrdě narazila 📉

Akcie SK Hynix se v dnes propadly o rekordních 15 % a staly se symbolem prudkého ochlazení korejské AI rally. Výprodej zasáhl celý jihokorejský trh, index Kospi klesl o 9 % a burza musela aktivovat celotržní přerušení obchodování. Silně ztrácely také akcie Samsung Electronics, které odepsaly téměř 11 %.
Důvodem výprodeje byla kombinace několika faktorů. Investoři začali mít obavy, že očekávání kolem zisků SK Hynixu jsou příliš vysoko, a zároveň docházelo k přesunu části kapitálu do nově uvedených amerických depozitních akcií ADR. Ty při svém pátečním debutu vzrostly o 13 %, což mohlo část investorů motivovat k prodeji korejských akcií a přesunu do americky obchodovaného instrumentu.
SK Hynix se v posledních měsících stal jedním z hlavních vítězů AI boomu díky silné pozici v oblasti HBM pamětí, které se používají společně s AI procesory od Nvidie. Právě tato pozice pomohla akciím za poslední rok vyrůst o více než 500 %. Tak prudký růst ale vytvořil velmi vysoká očekávání, a jakmile se objevily pochybnosti o dalším tempu zisků, trh reagoval mimořádně tvrdě.
Negativní náladu zesílila zpráva Korea Investment & Securities, podle které by provozní zisk SK Hynixu za poslední kvartál mohl zaostávat za konsensem trhu o 8 %. Důvodem má být vysoký podíl tržeb z HBM pamětí, kde ceny rostou pomaleji než u některých běžnějších paměťových čipů. To je pro investory důležité, protože trh dosud počítal s velmi silným ziskovým růstem právě díky AI poptávce.
Výprodej zasáhl i širší polovodičový sektor. Americké ADR SK Hynixu v premarketu klesaly až o 11 % a oslabovaly také další firmy z oblasti pamětí a úložišť, jako Micron, Sandisk nebo Western Digital. To ukazuje, že nejde pouze o izolovaný problém jedné firmy, ale o širší přecenění části AI dodavatelského řetězce.
Korejský trh se přitom v posledních měsících stal mimořádně volatilní. AI euforie vytáhla akcie SK Hynixu a Samsungu na rekordní úrovně, ale zároveň zvýšila koncentraci trhu a přilákala velké množství krátkodobého kapitálu. Popularita pákových ETF navázaných na tyto paměťové tituly pak výkyvy ještě zesílila. Některé z největších pákových ETF sledujících SK Hynix ztratily od uvedení na burzu téměř 50 %.
Zajímavé je, že ještě nedávno se SK Hynix dostal mezi společnosti s tržní hodnotou přes 1 bilion USD. Po pondělním propadu však jeho kapitalizace klesla na zhruba 875 miliard USD. Podobně se pod hranici jednoho bilionu dostal i Samsung. Obě akcie jsou nyní nejméně 30 % pod svými maximy z minulého měsíce.
Přesto část analytiků nepovažuje výprodej za změnu dlouhodobého fundamentu. Argumentují tím, že šlo hlavně o klasickou reakci sell the news po úspěšném uvedení ADR, vybírání zisků a technický přesun kapitálu. Samotná poptávka po paměťových čipech zůstává silná a vedení SK Hynixu upozorňuje, že nedostatek paměťových čipů může přetrvat i po roce 2030.
Rizikem ale zůstává kapacitní cyklus. Výrobci pamětí nyní zvyšují produkci, aby využili vysoké ceny a silnou poptávku. Pokud by se ale růst AI výdajů zpomalil nebo by se nabídka čipů začala rychle zvyšovat, mohlo by to později vytvořit tlak na ceny i marže. Právě strach z budoucího ochlazení ziskovosti je jedním z důvodů, proč investoři reagují tak citlivě.
Z pohledu investorů je situace rozpolcená. Na jedné straně SK Hynix zůstává strategickým hráčem v AI infrastruktuře a jeho pozice v HBM je velmi silná. Na druhé straně akcie za sebou mají extrémní růst, trh je přeplněný a jakákoli slabší zpráva může spustit další vlnu výprodejů. Krátkodobě tak bude klíčové sledovat výsledky, výhled cen pamětí a chování zahraničních investorů.
Graf SK Hynix (HY9H.DE, M15)
Zdroj: xStation5
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