🔥SMCI se propadla o 28 %. 7-miliardová emise vyděsila investory📉

- SMCI klesla o 28 % na 29 dolaru, objem obchodů dosáhl 184 milionů akcií, více než čtyřnásobek tříměsíčného průměru
- Firma plánuje emisi v hodnotě 7 miliard dolarů na financování komponentů pro AI servery
- Backlog objednávek představuje 39 miliard dolarů od více než 20 zákazníků, jejichž jména nebyla zveřejněna
- Jeden ze spoluzakladatelů společnosti byl v březnu 2026 obžalován z nelegálního exportu AI serverů do Číny
- Mzdová data za květen překonala očekávání analytiků, výnos desetiletých dluhopisů se vyšplhal nad 4,5 procenta
- Tržby za třetí fiskální čtvrtletí dosáhly 10,2 miliardy dolarů, meziroční nárůst o 123 procent
- SMCI klesla o 28 % na 29 dolaru, objem obchodů dosáhl 184 milionů akcií, více než čtyřnásobek tříměsíčného průměru
- Firma plánuje emisi v hodnotě 7 miliard dolarů na financování komponentů pro AI servery
- Backlog objednávek představuje 39 miliard dolarů od více než 20 zákazníků, jejichž jména nebyla zveřejněna
- Jeden ze spoluzakladatelů společnosti byl v březnu 2026 obžalován z nelegálního exportu AI serverů do Číny
- Mzdová data za květen překonala očekávání analytiků, výnos desetiletých dluhopisů se vyšplhal nad 4,5 procenta
- Tržby za třetí fiskální čtvrtletí dosáhly 10,2 miliardy dolarů, meziroční nárůst o 123 procent
Výrobce AI serverů Super Micro Computer zažil ve středu jeden z nejhorších obchodních dnů za poslední měsíce. Akcie společnosti klesly o téměř 28 procent a uzavřely na úrovni 29,27 dolaru, přičemž objem obchodů dosáhl 184 milionů akcií, více než čtyřnásobek tříměsíčného průměru okolo 44 milionů. Příčinou bylo jediné oznámení. Firma plánuje navýšit kapitál o 7 miliard dolarů prostřednictvím kombinace nových akcií a konvertibilních preferenčních dluhopisů.
Společnost uvedla, že tyto prostředky potřebuje na nákup komponentů pro objednávky v hodnotě až 39 miliard dolarů, které v posledních týdnech získala od více než dvaceti zákazníků na AI servery a řešení pro datová centra. Na papíře jde o obrovský poptávkový signál. Trh to však okamžitě přepočítal jinak: emise v takové výši při tržní kapitalizaci, která před oznámením představovala zhruba 34 miliard dolarů, znamená výrazné ředění podílu každého stávajícího akcionáře.
GRAF: Vývoj ceny akcie společnosti SMCI (SMCI.US, H1)
Zdroj: xStation5
K poklesu však nepřispíval jen strach z diluce. Společnost se od března letošního roku nevyhýbá ani právním komplikacím. Jeden ze spoluzakladatelů byl tehdy obžalován z nelegálního prodeje pokročilých AI serverů čínským zákazníkům v rozporu s americkými exportními pravidly. Super Micro se od jeho jednání distancovalo s tím, že jednal bez vědomí firmy. Když však firma následně oznámila 39 miliard dolarů nových objednávek od blíže nespecifikovaných zákazníků, část retailových investorů okamžitě začala zpochybňovat legitimitu těchto zakázek právě v kontextu této kauzy.
Situaci zhoršily i makroekonomické faktory. Mzdová data za květen překonala očekávání analytiků, což vyhnalo výnos desetiletých amerických dluhopisů nad 4,5 procenta. Vyšší výnosy historicky tlačí dolů ocenění technologických společností s vysokými růstovými násobky, mezi které SMCI patří. Souběžně s tím zaznamenaly trhy obnovené geopolitické napětí na Blízkém východě a zprávy o přesunování kapitálu před očekávaným IPO SpaceX.
Výsledky za třetí fiskální čtvrtletí přitom ukázaly tržby 10,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 123 procent. Otázka pro investory nyní zní, zda backlog za 39 miliard dolarů představuje skutečný průlom, nebo zda diluce a právní rizika převáží nad poptávkou, kterou AI infrastruktura nepochybně generuje.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.