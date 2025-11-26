Sója zůstává stabilní, trh čeká na zprávy o čínských nákupech

-
Ceny sóji zůstávají stabilní, trh čeká na potvrzení čínských nákupů.
-
Trump uvedl, že Čína souhlasila s navýšením dovozu amerických zemědělských produktů.
-
Nízká volatilita a absence problémů v dodávkách drží ceny bez pohybu.
-
Obchodní objemy jsou utlumené před svátkem Díkůvzdání, což omezuje výkyvy cen.
-
Ceny sójových bobů se aktuálně drží beze změny, protože obchodníci vyčkávají na další zprávy o nákupech ze strany Číny, které pravděpodobně nepřijdou před svátkem Díkůvzdání. Tato nejistota udržuje trh v úzkém pásmu a brzdí výraznější cenové pohyby.
Prezident Donald Trump v úterý uvedl, že během telefonátu vyzval prezidenta Si Ťin-pchinga, aby urychlil a navýšil nákupy amerických zemědělských komodit. Dodal, že Čína s tím „víceméně souhlasila“. Agentura Reuters mezitím oznámila, že od úterý bylo podepsáno alespoň 10 kontraktů na dodávky americké sóji do Číny, což trh vnímá jako potenciálně pozitivní signál – nicméně zatím bez přímého dopadu na ceny.
Podle Matta Darragha, analytika společnosti Kpler, však chybí jakékoliv býčí impulsy, které by trh s obilovinami mohly výrazněji posunout vzhůru. Současně neexistují vážnější problémy na straně nabídky u kukuřice, pšenice ani sóji, což dále přispívá k medvědímu tlaku na ceny.
Futures na sóju se nadále obchodují nad úrovní 11 USD za bušl, ale bez znatelného směru. Pšenice oslabila, zatímco kukuřice mírně posílila. Podle The Hightower Report se navíc očekává, že kvůli nízké likviditě v období před svátky bude cenová volatilita omezená, a to na obě strany.
Graf Soybean (H4)
Ceny sójových bobů vykazují stabilizaci v úzkém pásmu po předchozím růstu a následné korekci z lokálního maxima na úrovni 1169,27 USD. Aktuálně se obchodují na ceně 1124,70 USD, což je mírně pod klouzavým průměrem EMA 50 (1128,33 USD) a těsně pod SMA 100 (1126,56 USD). Tato situace ukazuje na nerozhodnost trhu a absenci silného směru.
Fibonacciho retracementy z posledního růstového cyklu ukazují, že cena respektuje úroveň 38,2 % (1111,34 USD) jako podpůrnou zónu. Pokud by došlo k průrazu pod tuto hladinu, může být další významná podpora na úrovni 50 % (1093,45 USD) a následně na 61,8 % (1075,55 USD). CCI a Momentum nevykazují výraznější odchylky. CCI se pohybuje těsně nad neutrální úrovní (17,9), což značí velmi slabý nákupní tlak, zatímco momentum zůstává neutrální.
Z technického pohledu je klíčové, zda se cena udrží nad pásmem 1111–1126 USD. Průraz nad rezistenci 1133–1136 USD by mohl obnovit býčí trend a vrátit cenu zpět směrem k 1150–1160 USD.
Zdroj: xStation
